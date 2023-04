Cussons Bintang Kecil 2022 Himpun Ratusan Ribu Cerita Inspiratif Ibu dan Anak

PZ Cussons selaku perusahaan consumer goods multinational selalu berkomitmen untuk membangun keberlangsungan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik di masa depan.

Komitmen tersebut tertuang ke dalam inisiatif keberlanjutan yaitu 'Small Step Big Impact, Small Steps for a Better Future' atau Langkah Kecil untuk membangun Kebaikan di Masa Depan.

Corporate Communication Director PZ Cussons Indonesia, Elly Mustrianita menyampaikan, “Sesuai dengan tujuan Cussons; For Everyone, For Life, For Good, PZ Cussons menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan untuk menginspirasi dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga Indonesia dan inisiatif untuk menjaga keberlangsungan lingkungan.”

"Rangkaian kegiatan inspiratif tahun ini adalah Cussons Bintang Kecil yang sudah berjalan selama 11 tahun, didukung oleh 2 brand terbesar yaitu Cussons Baby dan Cussons Kids," kata Elly dalam keterangan, Minggu (2/4).

Wujud Kecintaan kepada Konsumen

Riza Arief Rahman, Head of Marketing PZ Cussons Indonesia, menjelaskan bahwa Cussons Bintang Kecil (CBK) 2022 adalah wujud kecintaan sekaligus penghargaan terhadap dukungan dan kepercayaan konsumen yang telah memilih PZ Cussons sebagai pilihan terbaik untuk produk perawatan tubuh bayi dan anak.

Sejak diadakan pertama kali pada tahun 2012, Cussons Bintang Kecil berhasil mengumpulkan ratusan ribu cerita momen inspiratif bagi ibu dan anak yang diabadikan melalui foto dan video.

"Hal tersebut menjadikan CBK sebagai kegiatan aktivasi terbesar bayi, anak dan orang tua terbesar di Indonesia," jelas Riza.

Pada talkshow parenting di acara Cussons Bintang Kecil 2022 bahwa ketika seorang ibu bahagia, psikolog klinis & Co-founder @Tigagenerasi, Saskhya Aulia Prima, M.Psi, mengatakan bahwa ketika seorang ibu bahagia, dapat menerima kondisi anaknya dan berusaha mengoptimalkan potensinya untuk terus mendorong tumbuh kembangnya.

"Untuk itu perlu diupayakan agar ibu bisa memiliki self-awareness dan support system yang tulus dan membangun," kata Saskhya.

Apresiasi Ibu dalam Proses Tumbuh Kembang Si Kecil

Sejalan dengan hal tersebut tema CBK 2022, Cerita Cinta Bunda berangkat dari apresiasi dan dukungan PZ Cussons terhadap besarnya peran dan perjuangan Ibu sebagai garda terdepan dalam mendampingi proses tumbuh kembang si kecil.

Cussons menyadari dalam perjalanannya, seorang Ibu akan mendapatkan banyak momen spesial pada tiap tahapan usia anak yang menjadi sumber kebahagiaan tak terlupakan. Cussons percaya dan mendukung kebahagiaan Ibu yang berdampak pada kesehatan dan kebahagiaan anak.

Aurel Hermansyah yang turut hadir pada grand final Cussons Bintang Kecil 2022 bercerita bahwa menjadi seorang ibu membuatnya sangat bahagia dan seperti terlahir kembali.

“Terlebih Bang Atta begitu memahami saya dan menjadi supporter nomor satu, saya merasa begitu dihargai dan dicintai," katanya.

"Tingkah polah lucu Ameena membuat hari-hari saya lebih ceria. Saya pun menjadi lebih tenang dalam mengasuh Ameena dan itu sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya,” ujar Aurel.

Donasi untuk Posyandu

Masih dalam rangkaian kegiatan CBK 2022, lebih jauh sebagai wujud komitmen dalam mendukung kebersihan dan kesehatan anak dan juga kesejahteraan ibu, melalui program CSR, PZ Cussons bekerja sama dengan Alfamart .

Kerja sama ini membantu upaya pemerintah memperluas akses pelayanan sanitasi dan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak dengan memberi bantuan donasi sebesar Rp300 juta rupiah.

Donasi ini diberikan ke Posyandu untuk mendukung pelayanan kebersihan, kesehatan serta kesejahteraan anak dan ibu.

Kerja sama ini bisa terlaksana berkat dukungan dan partisipasi konsumen loyal produk Cussons.

“Kegiatan ini kami mulai sejak tanggal 20 Maret 2023 di Alfamart Tangerang sebagai pembukaan, dengan memberikan penyuluhan kebersihan anak-anak, kegiatan imunisasi, penimbangan bayi dan pemeriksaan kehamilan," kata Elly Mustrianita.

"Kegiatan akan dilakukan sepanjang tahun 2023 di 96 posyandu seluruh Indonesia dengan target cakupan untuk 10,000 bayi dan anak,” ujar Elly..

Kemenkes Beri Dukungan

Di kesempatan terpisah Direktur Penyehatan Lingkungan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr. Anas Maruf, M.K.M, mengatakan, “Kemenkes menyambut baik apa yang dilakukan oleh PZ Cussons bekerja sama dengan Alfamart untuk upaya peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat."

"Kegiatan tersebut dilakukan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas serta melibatkan Posyandu setempat," katanya.

"Kami berharap kegiatan melalui CSR PZ Cussons bisa diperluas dengan menjangkau lebih banyak masyarakat dan tentunya berharap kemitraan serupa dapat dilakukan oleh dunia usaha lain,” kata dr.Anas.

Sementara itu, Grand final CBK 2022 diisi dengan berbagai kegiatan menarik, ada area bermain bagi bayi dan anak, talkshow inspiratif, ajang unjuk kreativitas anak hingga berbagai promo dan hadiah menarik.

Cussons juga mengundang para finalis dari seluruh Indonesia untuk mengikuti secara langsung acara ini.

Pengumuman pemenang CBK* 2022 ditutup dengan penampilan dari pasangan muda Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. (RO/S-4)