Mengenalkan Karier di Bidang Pageant, Stella Maris Gandeng Miss Indonesia 2020

MISS Indonesia 2020 Pricilia Carla Yules berkunjung ke Stella Maris School Gading Serpong, Sabtu (1/4). Kunjungan ini merupakan salah satu agenda untuknya mengenalkan potensi berkarier di dunia beauty pageant pada siswa dan siswi Stella Maris School.

“Mengajak dan membuka wawasan tentang beauty pageant, mengenal lebih jauh lagi bahwa beauty pageant dapat menjadi platform bagi masyarakat Indonesia, khususnya wanita muda Indonesia yang ingin mengepakkan sayapnya di dunia beauty pageant,” ungkap Pricilia dalam Talk Show yang bertajuk ‘Kenali Potensi dan Bakatmu di Dunia Beauty Pageant’, yang di auditorium Getsemani Stella Maris School, Sabtu (1/4).

Tidak hanya itu, sambung Pricia, dunia pageant juga bisa menjadi pembuka jalan karier, pekerjaan, passion, koneksi, makna, dan, pengalaman hidup.

Menurut Pricilia, bakat anak dapat digali dari usia kecil, mulai dari balita (2-4 tahun) sudah bisa terlihat potensi, minat, dan bakat anak, baik secara akademis atau pun non-akademis.

“I always believe if we focus on the good and the good gets better,” kata dia.

endahara Yayasan Kasih Abadi yang menaungi Sekolah Stella Maris School Pierre Senjaya mengatakan, peran orangtua dan sekolah penting untuk memberikan support kepada anak-anak layaknya wadah utama bagi keseharian mereka untuk terus tumbuh dan berkembang. Sejalan dengan visi dan misi Sekolah Stella Maris yaitu ‘school of future entrepreneurs’, bakat m para generasi muda sudah mulai dikembangkan dari usia dini agar siap menjadi manusia sukses di masa depan.

Salah satu caranya adalah dengan mengundang berbagai narasumber dari bermacam industri, termasuk beauty pageant.



“Ke depannya, Stella Maris School akan secara regular mengundang para narasumber public figure dari berbagai aspek, untuk sharing bagaimana mengembangkan bakat dan potensi anak. Saya rasa itu merupakan gebrakan baik untuk dunia pendidikan, khususnya para murid di Stella Maris,” tutup Pierre.(RO/Z-10)