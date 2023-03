Sambut Ramadan, Micca Brides Hadir dengan Beragam Promosi

BAGI kaum Muslim, Ramadan diyakini sebagai bulan penuh berkah. Sebab hanya di bulan ini, semua amal perbuatan kita dilipatgandakan amalnya. Bukan itu saja, hanya di setiap Ramadan, para pedagang bisa mengais rezeki berlebih lewat aneka makanan dan pakaian.



Berangkat dari situ Micca Brides, layanan sewa gaun berkualitas dengan harga terjangkau tetap hadir di bulan Ramadhan dengan beragam promo menarik. Mereka pun menyediakan layanan sewa gaun, jas, kebaya, beskap, serta pakaian adat lainnya untuk keperluan wedding atau prewedding.

Pilihan gaun pernikahan, kebaya, serta pakaian adat di micca brides juga cukup banyak, mulai dari yang sederhana hingga yang premium (dengan detail yang lebih mewah dan model yang lebih up to date), dengan berbagai ukuran dan warna, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasangan serta tema pernikahan mereka. Penyewaan pakaian di Micca Brides juga tidak hanya tersedia untuk pengantin, tapi juga terdapat pakaian untuk keluarga calon mempelai, seperti ayah, ibu, kakak serta adik calon mempelai, terdapat pula beragam kostum untuk lamaran, prewedding photoshoot hingga baju wisuda.



"Micca Brides selalu berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi pasangan yang ingin tampil cantik dan tampan di hari pernikahan mereka ataupun beragam momen lainnya," kata store manager Micca Brides, Fifi Rufaida. "Kami menyediakan berbagai pilihan gaun pernikahan dan baju adat dengan harga terjangkau, namun tetap dengan kualitas yang mewah."



Micca Brides juga menawarkan jasa pengukuran dan penjahitan pada saat fitting untuk memastikan gaun pernikahan atau baju adat pasangan sesuai ukuran tubuh mereka. Dalam memastikan kualitas gaun dan baju adat yang diberikan kepada pasangan, Micca Brides juga selalu memperhatikan kualitas sebelum disewakan.



“Kami selalu memastikan pakaian yang akan disewakan sudah dilaundry, serta dalam kondisi baik. Kami berharap attire Micca Brides bisa melengkapi momen kebahagiaan semua orang,” ungkap Fifi Rufaida.



Fifi juga mengatakan bahwa Micca Brides senantiasa menghadirkan promo menarik setiap bulan untuk memberikan nilai tambah bagi pasangan yang memilih Micca Brides sebagai partner mereka dalam memilih pakaian pernikahan mereka.



Micca brides juga bekerja sama dengan vendor makeup tepercaya di Jakarta, yaitu Mecapan Beauty, untuk menghadirkan jasa package komplit yang meliputi tidak hanya penyewaan pakaian, tapi juga paket All In Attire + Makeup untuk hari H calon mempelai dan keluarga mempelai. (RO/A-1)