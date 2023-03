Buk Elza – Bukber Enak & Lezat Paket Buka Puasa Favehotel Hyper Square

TIDAK ingin melewatkan indahnya bulan Ramadan bersama, tahun ini Favehotel Hyper Square hadir kembali membawa rangkaian kebaikan dalam setiap menu buka puasa yang pastinya dapat disantap dengan nikmat. Masih ingat program Bu Putri' – Buka Puasa Menuju Idul Fitri yang diadakan pada 2019, tahun ini Bu Putri hadir kembali dengan konsep keliling dunia.

Bu Putri kali ini mengajak kita berkuliner buka puasa dengan menu mancanegara. Masih mengusung konsep All You Can Eat lengkap mulai dari takjil, makanan pembuka hingga makanan penutup. Program Buk Elza ini bertemakan kuliner Keliling Dunia. Setiap harinya kamu akan disajikan dengan berbagai makanan dari mancanegara seperti menu Korean, Middle East, Italian, Japanese dan masih banyak lagi. Cukup dengan Rp108.000 nett/pax kamu bisa menikmati program Bu Putri.

“Apa yang menjadi daya tarik Bu Putri kali ini selain menu yang berbeda setiap harinya, ada juga promo promo Buy 1 Get 1," ungkap Director of Sales Favehotel Hyper Square Rosa Ariyani.

Program Bu Putri ini dimulai sejak 23 Maret 2023 hingga 21 April 2023. Untuk yang penasaran, bisa langsung ke Lime Coffee Shop atau menghubungi +62 22 8778 6333 ext 6 atau email ke HyperSquareInfo@favehotels.com atau follow IG @favehypersquare dan @limecoffeeshop.

Tentang favehotel Hyper Square

Favehotel Hyper Square menawarkan fasilitas dengan 161 modern room, mulai dari tipe Standard, Deluxe, Executive dan Suite Room. Ditambah desain interior kamar yang artistik dengan ciri khas Kota Bandung, akan menjadi daya tarik saat anda menginap.

Kami pun hadir melengkapi kebutuhan MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) anda, Favehotel Hyper Square dilengkapi dengan Hyper Square Ballroom berkapasitas hingga 500 orang, 6 meeting room dengan kapasitas masing – masing hingga 50 orang.

Terdapat juga Lime Coffee Shop yang menyajikan berbagai macam hidangan sahur dan hidangan berbuka puasa anda. Area parkir yang memadai dan fasilitas yang dijamin memberikan kenyamanan anda seperti akses WiFi berkecepatan tinggi kami berikan secara cuma - cuma diseluruh area hotel. (S-3)