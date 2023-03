UNJ Hadirkan Akademisi EduHK dalam Kegiatan Visiting Profesor

Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengadakan kegiatan Visiting Profesor, pada 27-28 Maret, dengan menghadirkan sejumlah akademisi dari The Education University of Hong Kong (EduHK).

Beberapa sosok yang hadir adalah Lo Sing Kai selaku Director of Graduate School, Kong Siu Cheung selaku Director Centre for Learning, Teaching and Technology, dan Trent John selaku Associate Dean.

Koordinator Pusat Kerjasama dan Pengembangan Pascasarjana UNJ Arita Marini mengatakan kegiatan visiting professor merupakan salah satu program internasional yang dilaksanakan secara reguler dalam upaya peningkatan suasana akademik. Diharapkan, kehadiran keynote speakers dari perguruan tinggi luar negeri bisa memberi perspektif sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika di Pascasarjana UNJ.

"Kami berharap melalui pelaksanaan program internasional ini dapat meningkatkan kehidupan akademik, kualitas dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperkuat sistem inovasi nasional dalam upaya meningkatkan reputasi UNJ menuju universitas kelas dunia," ujar Arita melalui keterangan tertulis, Rabu (29/3).

Direktur Pascasarjana UNJ Dedi Purwana menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang menghadirkan akademisi dari EduHK. Menurutnya, para profesor tersebut adalah akademisi yang ahli dalam bidang penelitian dan pendidikan, khususnya teknologi pendidikan.

"Kita tahu bahwa UNJ memiliki program studi teknologi Pendidikan. Itu tentu sangat relevan pada kegiatan hari ini dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada. Semoga agenda ini dapat menjadi kerja sama yang berkelanjutan dalam rangka mencapai visi UNJ untuk menjadi universitas berkelas dunia," tutur Dedi.

Dalam kegiatan tersebut, salah satu akademisi dari EduHK, Trent John, menyampaikan materi mengenai Thinking, Planning, And Doing Research & The Practice Of Dissertation Writing terkait penelitian dan penulisan disertasi. Dia menjelaskan bahwa penelitian harus didasarkan pada permasalahan dan isu yang esensial dan kritikal.

"Pada proses penelitian untuk jenjang PhD, penelitian harus dapat menghasilkan tawaran teori baru yang didasarkan pada metode yang baru dan relevan," ungkap John.

Setelah melakukan pengumpulan data penelitian, terangnya, langkah selanjutnya ialah menuliskan hasil penelitian dengan baik. Proses penulisan harus disesuaikan dengan kerangka yang sudah disusun dan data temuan.

"Hasil akhir penulisan penelitian disertasi khususnya dapat memberikan kesimpulan yang mudah dipahami dan rekomendasi yang dapat logis diterapkan," tandasnya. (RO/Z-11)