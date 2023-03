Yang Tidak Lolos SNBP Merapat! Coba 5 Langkah Ini untuk Raih Kampus Impian

SEBANYAK 143.805 calon mahasiswa dinyatakan lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2023 dari 663.181 pendaftar. Buat kamu yang tidak lulus, cobalah lima langkah ini untuk meraih kampus impianmu.

1. Persiapkan diri untuk menghadapi UTBK SNBT

Tenangkan dirimu dan ingat kembali tujuanmu sebenarnya, pastinya masuk ke jurusan atau PTN impian kan? Setelah SNBP masih ada jalur lain yang akan kamu hadapi yaitu SNBT.

Di jalur ini, kamu harus mengikuti tes UTBK. Jadi, yang akan menentukan kelulusan kamu adalah hasil tes yang kamu kerjakan saat UTBK nanti.



Hal pertama yang harus kamu perhatikan adalah mencari tahu informasi penting menyeluruh tentang UTBK SNBT. Kemudian, persiapkan dirimu dengan lebih matang lagi.

Saat ini, tahapan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2023 telah dibuka dan akan ditutup hingga 14 April 2023 mendatang. Ketua Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Mochammad Ashari mengungkap ada perbedaan SNBT dengan UTBK SBMPTN tahun lalu.

Ia mengatakan, perbedaannya keduanya terletak di sisi konten. Kalau tahun lalu atau sebelumnya tesnya ada dua macam, yaitu tes potensi skolastik (TPS) dan tes kemampuan akademik (TKA). "Untuk tahun ini, berbeda. UTBK nya adalah skolastik. Kemudian ada beberapa sub lagi. Literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta literasi Matematika,” jelasnya.

Ashar juga menuturkan model tes untuk SNBT tahun ini juga berbeda. Sehingga peserta yang akan mendaftar baik itu lulusan gap year atau kelulusan tahun ini, kata Ashar, bisa langsung melihat contoh soal yang telah disebarkan melalui situs resmi SNPMB BPPP.

2. Ikut try out

Selain belajar setiap hari, penting untuk kamu mengikuti try out simulasi SNBT. Ingat, sainganmu di UTBK SNBT atau Ujian Mandiri tidaklah sedikit.



Kamu bisa memiliki gambaran posisimu di antara peserta lainnya dengan mengikuti try out. Sekaligus, menjadi sarana latihan sebelum kamu mengikuti tes yang sebenarnya.

3. Ikut Seleksi Mandiri PTN

Apabila kamu belum juga berhasil melalui jalur SNBP dan SNBT, masih ada Seleksi Mandiri yang bisa kamu ikuti. Kamu harus mencari informasi di PTN incaran-mu terkait jalur mandiri.



Proses seleksi Seleksi Mandiri di tiap kampus juga berbeda-beda. Ada yang mengharuskan kamu mengikuti tes lagi atau ada yang menyeleksi berdasarkan nilai UTBK SNBT.



Sebaiknya, kamu mencari informasi dulu mengenai jadwal Seleksi Mandiri dan mekanisme yang diberlakukan agar tidak ada yang salah atau terlewatkan.

4. Coba perguruan tinggi swasta

Sudah ikut SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri masuk PTN tetapi kamu masih belum diterima juga? Ya, mungkin memang belum rezeki atau takdir kamu masuk di PTN yang diinginkan.



Tidak ada salahnya kamu coba mencari tahu PTS terbaik. PTS juga tidak kalah dengan PTN kok. Bahkan, ada juga jurusan-jurusan tertentu yang ternyata lebih baik dari PTN.

5. Daftar Sekolah Kedinasan

Selain PTN dan PTS, kamu juga bisa mendaftar ke Sekolah Kedinasan. Sekolah Tinggi Kedinasan merupakan perguruan tinggi yang berada langsung di bawah kementerian atau lembaga pemerintahan yang menawarkan ikatan dinas bagi lulusannya.



Artinya, setelah lulus dari Sekolah Kedinasan, kamu bisa langsung bekerja dan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sekolah Kedinasan cukup diminati karena menjanjikan masa depan cerah bagi lulusannya.



Terus berusaha, jangan menyerah dan jangan lupa berdoa ya teman-teman. (Ruang Guru/Medcom.id/Z-4)