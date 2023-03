Nikmati Indahnya Kebersamaan Bulan Suci di Grand Cordela Hotel Bandung

HOTEL Grand Cordela Bandung kembali merayakan bulan suci Ramadan dengan menghadirkan berbagai promo menarik untuk berbuka puasa. Dalam promo berbuka puasa yang diadakan Hotel Grand Cordela Bandung ini, tamu akan dimanjakan dengan hidangan yang lezat dan berkualitas. Menu-menu spesial yang disajikan akan memanjakan lidah Anda dengan cita rasa yang khas dan autentik. Baca juga: Sambut Ramadan dengan Nuansa Warna-Warni di Kota Agrabah Berikan Promo Menarik



Hotel Grand Cordela Bandung juga memberikan promo menarik untuk para tamu yang ingin berbuka puasa bersama keluarga atau kerabat. Dalam promo ini, para tamu akan mendapatkan potongan harga khusus dan juga mendapatkan bonus berupa voucher menginap di hotel ini.



Tidak hanya itu, selama bulan suci Ramadhan, Hotel Grand Cordela Bandung juga menawarkan paket menginap yang lengkap dengan menu sahur dan berbuka puasa yang lezat. Anda akan dapat menikmati kenyamanan menginap di hotel bintang lima yang dilengkapi dengan fasilitas modern dan layanan yang ramah serta profesional. Promo Ramadhan Festive Adapun promo Ramadhan Festive yang kali ini ditawarkan oleh Hotel Grand Cordela Bandung adalah

PROMO IFTAR – All You can eat buffet IDR 125.000 nett / pax Beli 10 gratis 1 – live cooking BBQ dan juga jajanan tradisional

HALAL BIHALAL PACKAGE – Menu Khas Lebaran ( makanan khas lebaran ) IDR 110.000 nett / pax

RAMADHAN ROOM PROMO – harga kamar start di IDR 370.000 sampai dengan IDR 735.000 harga kamar sudah termasuk Sahur/breakfast

Jangan lewatkan kesempatan untuk merayakan bulan suci Ramadhan dengan berbuka puasa bersama keluarga atau kerabat di Hotel Grand Cordela Bandung.

Nikmati hidangan yang lezat, paket menginap yang lengkap, dan acara buka bersama yang meriah.



Nikmati hidangan yang lezat, paket menginap yang lengkap, dan acara buka bersama yang meriah.

Cordela Hotel juga selalu memberikan promo-promo menarik setiap bulannya untuk harga kamar, paket makan maupun acara-acara penting yang akan diadakan oleh para Bleisure.

Bleisure travelers juga dapat melakukan booking hotel melalui website www.omegahotelmanagement.com ataupun Mobile app My Cordela yang dapat di download dari google play untuk mendapatkan harga terbaik atau melalui Customer Relation kami di nomor whatsapp xxxxx

Sebagian besar hotel dibawah naungan Omega Hotel Management telah tersertifikasi CHSE (Clean, Health, Safety, Environment) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia,.

CHSE sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan hotel sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan di masa pandemi. (RO/S-4)