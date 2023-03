Kata-Kata Buat Pacar LDR, Gombalan Buat Meleleh Doi

LONG distance relationship (LDR) atau hubungan jarak jauh merupakan hubungan yang sulit dihadapi. Jarak yang jauh mungkin dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan dalam sebuah hubungan. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi yang baik di antara kedua pihak.

Teknologi dapat membantu menciptakan komunikasi yang baik tersebut. Meskipun dipisahkan oleh jarak, jika komunikasi tetap berjalan dengan baik, koneksi Anda dengan pacar Anda akan tetap terjaga.

Berikut kata-kata romantis yang dapat Anda berikan kepada pacara LDR Anda.

1. Although the rain dense and storm, however when I miss you, nothing that was able dissuade me. (Meskipun hujan lebat dan badai, ketika aku merindukanmu, tidak ada yang bisa menghalangiku).

2. Saying I miss you will be heart pharmaceutical for some time. (Mengatakan aku rindu kamu akan menjadi obat hati sementara).

3. I miss you like a compulsion. (Aku merindukanmu seperti kecanduan).

4. I miss you for the thousand miles I walked to reach Roma. (Aku merindukanmu seperti ribuan mil yang kutempuh menuju Roma).

5. My life is like a river that flows to the sea abroad since I’ve found you. (Hidupku bagai sungai yang mengalir ke seantero laut sejak ku menemukanmu).

6. When you are far away, I miss you. (Ketika kamu begitu jauh dariku, ku merindukanmu).

7. I miss the way you look at me and say, "I Love you to me." (Ku merindukan caramu melihatku dan berkata kamu mencintaiku).

8. I still love you, that’s all I can feel. I still miss you, that’s all I can say. (Aku tetap mencintaimu, itu semua yang aku rasakan. Aku tetap merindukanmu, itu semua yang dapat aku katakan).

9. Step by step, I appreciate missing you. (Hari demi hari, saya menikmati merindukanmu).

10. I really miss you. Please be fine there. Keep yourself and your heart for me, dear. (Aku sangat merindukanmu. Baik-baik di sana ya. Jaga diri dan hatimu hanya untukku, sayang).

11. If dreaming is the only way to be with you, then I'll never open my eyes. (Jika mimpi adalah satu-satunya cara agar aku bisa bersamamu, maka aku tidak akan pernah mau membuka mataku).

12. Wish you were here. (Ku Berharap kamu ada di sini).

13. I miss you so much. It hurts to the point that I burst into tears just thinking of you. (Aku rindu kamu. Itu menyakitkan sampai-sampai aku menangis hanya memikirkanmu saja).

14. I stare at the moon every night hoping that you do the same too as I also ask the moon to tell you that I miss you. (Aku menatap bulan setiap malam berharap kamu melakukannya juga, karena aku juga meminta bulan untuk menyampaikan bahwa aku rindu padamu).

15. Your absence makes the blue sky look gloomy. Even the sky is longing for you. (Ketidakhadiranmu membuat langit biru terlihat mendung. Langit bahkan merindukanmu).

16. I did three things today; miss you, miss you, and miss you more. (Saya melakukan tiga hal hari ini; merindukanmu, merindukanmu, dan semakin merindukanmu).

17. I feel if I’m not to live anymore without you, I miss you. (Aku rasa, aku tak akan hidup tanpamu, aku kangen kamu).

18. Step by step, I appreciate missing you. (Hari demi hari, saya menikmati merindukanmu).

21. Saat aku tidur, aku memimpikanmu dan ketika aku bangun, aku rindu untuk memelukmu. Jika ada, perpisahan kita hanya membuatku semakin yakin bahwa aku ingin menghabiskan malamku di sisimu, dan hari-hariku dengan hatimu (Nicholas Sparks).

22. Jarak sangat berarti, ketika seseorang sangat berarti (Tom McNeal).

23. Aku membawa hatimu bersamaku, aku membawanya di hatiku (EE Cummings).

24. Jarak antara dua orang tidak penting ketika jiwa mereka bersatu (Matshona Dhliwayo).

25. Saat ini aku berada di dua tempat yaitu disini dan dimana kamu berada (Margaret Atwood).

26. Merindukan seseorang adalah bagian dari mencintainya. Jika kamu tidak pernah berpisah, kamu tidak akan pernah benar-benar tahu seberapa kuat cintamu.

28. Di mana pun aku berada, ke mana pun aku pergi, hatimu adalah cahaya utara bagiku, aku akan selalu menemukan jalan pulang (Michael Kilby).

29. Ketidakhadiran membuat hati semakin dekat, tetapi itu pasti membuat kalian semua kesepian (Charles M. Schulz).

30. Dalam cinta sejati, jarak terkecil terlalu jauh dan jarak terbesar dapat dijembatani (Hans Nouwens).

31. Tidak ada selamat tinggal bagi kita. Di mana pun kamu berada, kamu akan selalu ada di hatiku (Mahatma Gandhi).

32. Begitu kepercayaan dibangun, jarak tidak dapat membunuhnya. Waktu dan ruang saja tidak dapat menghancurkan koneksi otentik (Veronica Tugaleva).

33. Cinta akan melakukan perjalanan sejauh yang kamu biarkan. Tidak ada batasnya (Dee King).

34. Mungkin, bukan jarak yang menjadi masalah namun bagaimana kamu bisa mengatasinya (David Levithan).

35. Menunggu tidak mengganggu, juga tidak ada jarak yang muncul di antara kita. Yang aku inginkan hanya komitmen sejati dan untuk mengetahui bahwa kamu tidak akan pernah berubah (Ting Stores).

36. Kepercayaan adalah langkah pertama untuk mencintai (Munshi Premchand).

37. Jarak bukan untuk yang takut, itu untuk yang berani. Ini untuk mereka yang bersedia menghabiskan banyak waktu sendirian dengan balasan sedikit waktu dengan orang yang mereka cintai. Ini untuk mereka yang tahu hal yang baik ketika mereka melihatnya, bahkan jika mereka tidak cukup melihatnya (Meghan Daum).

38. Karena kata hanya perantara, tak bisa seutuhnya. Biarkan rasa yang bicara dari kedalamannya, detik ini. Masih. Rindu ini, untukmu. (Moammar Eka)

39. Kita hanya berjarak namun bukan berpisah. Di pelukanmu sayang, aku akan pulang. (Fiersa Besari)

40. Jika saatnya tiba, sedih akan menjadi tawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu akan menjadi temu, kau dan aku akan menjadi kita. (Fiersa Besari)

41. Sejauh apapun kamu pergi, tetap saja bayangmu yang kubawa. (Boy Candra)

42. Untukmu, semoga jarak membuat kita dekat karena rindu, bukan justru menjauh karena jauh.

43. Ketahuilah, cinta: tak ada jarak yang mampu membuatku beranjak darimu. (Sam Haidy)

44. Untukmu yang jauh disana dan sedang aku rindukan. Semoga kau selalu dilindungi oleh Tuhan.

45. Mari berterima kasih kepada jarak. Sebab tanpanya rinduku padamu tak akan menjejak. Pertemuan tak akan semarak. Dan aku tak akan pernah tau rasanya haru yang terisak. Saat penantian telah sampai puncak.

46. Aku titip rindu pada langit yang kau tatap

47. Jangan takut pada jarak, dia hanya sedang menguji kamu dalam penantian.

48. Rindu itu seperti halnya pekatnya malam yang sangat sepi di saat cinta jauh, tapi akan terasa dekat di hati.

49. Hujan ini semakin mengingatkanku tentang dirimu dan rindu ini yang begitu dalam.

50. Berpisah berkilo-kilo meter darimu adalah sebuah ujian bagiku, namun ketika akhirnya bisa bertemu denganmu itu adalah sebuah penghargaan atas sabarku

Semoga bermanfaat! (Z-2)