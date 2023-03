Grand Savero Hotel Bogor Rayakan Anniversary Ke-8 Bersama Musisi Ternama Indonesia 

GRAND Savero Hotel Bogor mengumumkan rencana menggelar anniversary yang ke-8 tahun pada 13 Mei 2023 mendatang. Perayaan ulang tahun kali ini Grand Savero Hotel Bogor mengusung tema 'Best of the 8est Anniversary' dengan menghadirkan sesuatu yang berbeda.

Selain mengundang dan menghadirkan musisi pria ternama Indonesia Rizky Febian dalam kemasan live music, acara yang akan di laksanakan di Raflesia Ballroom tersebut juga akan dimeriahkan dengan kehadiran berbagai tenant yang menghiasi dan mewarnai acara tersebut.

“Pastinya di perayaan anniversary kami yang ke-8 ini, kami ingin memberikan dan menghadirkan sesuatu yang berbeda dan berkesan. Besar harapan kami acara ini bisa menjadi suatu semangat baru lagi bagi seluruh staff Grand Savero Bogor,” Ujar General Manager Grand Savero Hotel Bogor Dendi Basuworo.

Bagi Anda yang ingin melakukan reservasi terdapat 2 jenis seat. Seat VIP dan juga Festival. Pastinya kegiatan ini di terbatas untuk 550 orang saja. Harga tiket untuk Festival Seat adalah Rp750.000 Nett, sementara untuk VIP seat dibenderol Rp1.800.000 Nett. Untuk reservasi Best of the 8est Anniversary ini bisa menghubungi Irene melalui whatsapp 0898-9518-000.

Informasi lebih lanjut terkait kegiatan ini, dapat menghubungi Grand Savero Hotel Bogor di nomor telepon 0251 835 8888, atau datang langsung ke Jl Raya Pajajaran No 27, Bogor 16128 dan dapat pula mengunjungi website di www.grandsavero.com, Instagram @grandsaverobgr. (S-3)