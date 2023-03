Rayakan Ramadan dan Dapatkan Pengalaman Menarik di MesaStila Resort and Spa

DALAM rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, rayakan momen yang indah ini dengan berbagai penawaran istimewa. Anda juga dapat merasakan pengalaman baru memberi makan hewan, semua bisa Anda dapatkan di MesaStila Resort and Spa.

Rayakan semarak Ramadan, MesaStila Resort and Spa menyuguhkan menu menarik. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan. MesaStila Resort and Spa mengajak para tamu untuk kembali merayakan momen yang indah ini dengan berbagai penawaran istimewa.

“MesaStila Resort and Spa, mengundang para tamu untuk menikmati beragam menu buka puasa dengan 2 pilihan paket menu yang menggugah selera hasil kreasi Executive Chef MesaStila Resort and Spa. Untuk pilihan menu paket buka puasa tergantung dari hari yang dipilih,” ujar Sugeng Sugiantoro selaku General Manager Mesastila Resort and Spa.

Desmitha Warganegara, selaku Public Relations MesaStila Resort and Spa, Magelang mengatakan tahun ini, pihaknya ingin mengangkat tema Mediterranean Feast. ''Berbagai menu Mediterranean akan disajikan selama bulan Ramadan sebagai pengingat betapa berharganya waktu yang kita miliki saat berbagi bersama orang-orang terkasih. Khususnya selama bulan Ramadan yang penuh berkah dan syukur ini,” ujar Desmitha.

Pengalaman berbuka puasa dengan aneka hidangan Mediterranean ini, hanya dapat disantap secara dine-in di Java Red Restaurant, demi menjaga kualitas rasa dan higienitas makanan. Beragam pilihan paket menu makanan disediakan, mulai dari takjil, appetizer, soup, main course, hingga dessert yang disajikan secara Family Style.

MesaStila Resort and Spa menyediakan promo menarik Buy 10 Get 1 Free untuk setiap pembelian menu Buka Puasa yang disajikan setiap hari, di periode 25 Maret-16 April 2023 selama bulan Ramadan. Paket Buka Puasa MesaStila Resort and Spa dibanderol dengan harga Rp150.000++ per orang dengan minimal pembelian 2 orang. Untuk update menu bisa dicek melalui Instagram Official @mesastila dan reservasi di +628 11 2655 963.

Pengalaman Memberi Makan Hewan

Pengalaman baru untuk pegunjung di MesaStila telah hadir. Sekarang pengunjung sudah bisa memberi makan langsung hewan-hewan yang ada di MesaStila. Pengalaman ini dikhususkan untuk pengunjung yang menginap atau melakukan tur kebun kopi.

Pengalaman memberi makan hewan merupakan bagian dari aktivitas tur kebun kopi, di mana pengunjung akan melintasi fish pond yang berada di tengah-tengah kebun kopi, untuk memberikan makan ikan. Selain itu, pengunjung bisa juga memberikan makan ke beberapa hewan yang lain seperti kambing, kelinci dan burung dara, yang lokasinya tidak jauh dari WarKop MesaStila. Tentunya dengan makanan yang telah disediakan oleh MesaStila.

“Selain aktivitas tur kebun kopi bagi pengunjung MesaStila Resort and Spa, kami memiliki kegiatan tambahan yaitu memberi makan hewan peliharaan ikan yang berlokasi di Fish Pond dengan jembatan yang indah menyeberangi kolam ikan dan juga tambahan memberi makanan kepada kelinci yang akan diresmikan pada 20 Maret 2023. Sebelum ada penambahan kegiatan meberi makan hewan, MesaStila Resort and Spa sudah memiliki berbagai macam kegiatan seperti; Yoga, Coffee Plantation Tour, Village Tour, Power Walk, Jungle Gym, Horse Riding, Belajar Menari Jawa, Membuat Batik, Berkebun untuk anak-anak dan Sensasi jalan labirin yang menyehatkan tubuh,” jelas Sugeng Sugiantoro selaku General Manager MesaStila Resort and Spa.

Waktu yang tepat untuk melakukan tur kebun kopi sambil memberi makan hewan adalah pagi hari di jam 8-10. Karena tidak sepanjang hari sesi memberikan makan hewan diadakan.

Untuk informasi lebi lanjut, bisa di tanyakan melalui resepsionis pada saat check-in atau info melalui reservasi hotel di +628 11 2655 963 .

Untuk informasi lebi lanjut, bisa di tanyakan melalui resepsionis pada saat check-in atau info melalui reservasi hotel di +628 11 2655 963 .