MahaDasha Raih Dua Penghargaan Inhouse Media di Awal 2023

PT Mahadana Dasha Utama (MahaDasha) dalam waktu berdekatan menyabet dua penghargaan untuk majalah internalnya, Connect.

Setelah meraih gold winner di ajang PR Indonesia Award 2023 di Bali pada 17 Maret lalu, kini Connect kembali meraih penghargaan dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) sebagai bronze winner pada kategori the best of private company di ajang Inhouse Magazine Award (InMA) 2023.

“Penghargaan bronze winner di ajang Inhouse Magazine Award 2023 ini merupakan yang kedua bagi Connect di awal tahun ini," ungkap Presiden Direktur MahaDasha, Mivida Hamami, dalam keterangannya, Kamis (23/3).

"Ini akan jadi motivasi bagi kami untuk lebih kreatif lagi dan terus berprestasi dalam menyajikan majalah internal dengan konten menarik, berkualitas, dan jadi platform yang efektif dalam mendorong engagement dan awareness di lingkungan perusahaan,” tambah dia.

Corporate Communications Manager MahaDasha Rani Hartanti menerangkan penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus wujud nyata pengakuan nasional atas implementasi kinerja penyampaian komunikasi MahaDasha yang berjalan dengan baik.

“Melalui penghargaan ini, diharapkan dapat memacu semangat tim kami untuk terus berkarya lebih baik lagi,” jelas Rani.

Rani menambahkan keikutsertaan MahaDasha dalam ajang InMA ini jadi bagian dari upaya perusahaan untuk terus bertumbuh dan berinovasi dalam mengelola media komunikasi internalnya.

“Serta menjadi ajang pengujian atas kematangan sekaligus relevansi media internal perusahaan terhadap target audiensnya di antara media serupa dari berbagai instansi terkemuka lainnya,” ujar Rani seusai menerima penghargaan, di Merlyn Park Hotel, Jakarta.

Rani berharap capaian ini akan semakin menegaskan komitmen MahaDasha Group dalam memastikan berlangsungnya alur distribusi informasi seputar perusahaan secara transparan, cair dan jelas bagi seluruh lini perusahaan.

“Tidak hanya itu, majalah Connect juga diharapkan dapat terus menjadi salah satu tools dalam meningkatkan kinerja karyawan, menciptakan work life balance, dan menumbuhkan kecintaan atas perusahaan yang akhirnya bisa berujung pada sinergi untuk memperkuat bisnis grup perusahaan,” jelas Rani.

Inhouse Magazine Award 2023 ini merupakan bagian dari perhelatan besar SPS Awards 2023 yang terdiri dari lima kategori yakni Indonesia Print Media Awards (IPMA), Inhouse Magazine Awards (InMA), Indonesia Student Media Awards (ISPRIMA), Indonesia Young Readers Awards (IYRA), serta Indonesia Digital Media Awards (IDMA). Pada tahun ini tak kurang 542 karya yang berkompetisi di ajang SPS Awards 2023.

Kegiatan sebagai bagian dari event Hari Pers Nasional (HPN) 2023 ini diadakan setiap tahun yang melibatkan peserta dari lembaga pemerintah, kementerian, BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional, perusahaan multinasional, media cetak nasional, media lokal daerah, perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia.

Adapun Dewan Juri SPS Awards 2023 terdiri dari Ahmad Djauhar (jurnalis senior), Pung Purwanto (Direktur Pemberitaan MNC Koran Sindo), Oscar Motulloh (kurator dan Pewarta Foto Independen), dan Danu Kusworo (Redaktur Foto Harian Kompas).

Kemudian, Mas Sulistyo (Creative Director DM ID), Ika Sastrosoebroto (Founder & CEO Prominent PR), dan Jojo S Nugroho (Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia/APPRI).

Untuk kriteria penilaian dalam award ini meliputi aspek desain grafis 25%, ide/gagasan kreatif 25%, branding 15%, foto jurnalisme 20%, dan komunikasi 15%.

Kesesuaian antara cover dan tema, kesesuaian infografis dengan paparan tulisan serta kesesuaian antara pesan artistik dan teks turut menjadi fokus penilaian. (RO/S-2)