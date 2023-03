QUBA Ramadan Pop Up Resto Hadirkan Lebih dari 100 Menu Sajian Khas Indonesia

Sutasoma Hotel & The Tribrata Darmawangsa Jakarta kembali menghadirkan QUBA Ramadan Pop Up Resto untuk menyemarakan Bulan Suci Ramadan.

Memasuki tahun ke-5, QUBA Ramadan Pop Up Resto konsisten untuk tetap selalu memanjakan para tamu-tamu loyal QUBA yang ingin berbuka puasa dengan nuansa berbeda dan menikmati sajian aneka ragam pilhan menu masakan khas Indonesia.

Memiliki konsep Berbuka Puasa All You Can Eat, QUBA Ramadan Pop Up Resto kali ini sangat special dengan menghadirkan lebih dari 100 pilihan menu untuk berbuka puasa yang khas dan istimewa selama satu bulan di bulan suci Ramadan ini.

Sejak hadir di tahun 2019, QUBA Ramadan Pop Up Resto selalu konsisten menghadirkan tema dan konsep Berbuka Puasa yang unik dan berbeda setiap tahunnya. Ini merupakan kali kelima kami mengajak kalian untuk merasakan suasana Berbuka Puasa dengan tema ‘Kembali Ke Alam”.

Berbuka Puasa Serasa Alam Perdesaan dan Perkampungan

Suasana dekorasi QUBA tahun ini sengaja kami buat seperti kita sedang menikmati berbuka puasa di alam perdesaan dan perkampungan, melalui permainan dekorasi yang natural / alami sehingga kita dapat lebih menikmati waktu berbuka puasa baik bersama teman, sahabat, rekan kerja dan juga keluarga tercinta.

Kami juga menghadirkan special Live Cooking Demo di beberapa stall dalam QUBA Ramadan Pop Up Resto sehingga para tamu dapat memesan makanan sambil melihat secara langsung proses pembuatannya untuk kemudian menyantapnya “fresh from the oven”.

Sebut saja, Kue Rangi, Kue Pepe, Kerak Telor, Falafel (aneka makanan ringan khas Turki), Aneka Nasi Goreng, Aneka Sate, Sop Buntut dan Laksa yang merupakan “Signature Dish” yang ada di QUBA Ramadan Pop Up Resto tahun ini.

Resto dengan Ruangan Indoor dan Outdoor

Berlokasi di The Aria Ballroom & Terrace lantai 2 di Kompleks The Tribrata Darmawangsa Jakarta, QUBA Ramadan Pop Up Resto dengan ruangan indoor dan outdoor akan memberikan suasana berbuka yang nyaman.

QUBA Ramadan Pop Up Resto resmi akan dibuka untuk umum setiap harinya mulai tanggal 22 Maret – 21 April 2023 mulai pukul 17:30 menjelang Berbuka Puasa WIB hingga pukul 21:00 WIB selama Bulan Suci Ramadan. Harga buka puasa prasmanan di QUBA Ramadan Pop Up.

Beri Tawaran Spesial

Resto dibanderol Rp.348.000, -Nett/pax nya. untuk informasi dan pemesanan tempat dapat langsung menghubungi Janter +62 822-9920-5359 atau Welly - +62 898-8082-203, atau dapat juga menghubungi melalui telephone +62 21 520 3159 Extension. 139 – ATMAN Lounge, atau dapat juga mengunjungi dan mengikuti akun Instagram @sutasomahotel dan @thetribrata.

Selain QUBA Ramadan Pop Up Resto, kami juga memberikan penawaran spesial dan istimewa bagi para tamu yang ingin menginap di Sutasoma Hotel selama bulan suci ramadan dan lebaran.

Berikut paket – paket khusus selama bulan suci ramadan yaitu, A Soulful Ramadan Package Rp.1,160.000, -Nett sudah termasuk, menginap satu malam di tipe kamar Deluxe, sahur atau sarapan pagi untuk 1 orang di ATMAN Lounge, buka puasa untuk 1 orang di QUBA Ramadan Pop Up Resto, penggunaan fasilitas pusat kebugaran & kolam renang dan koneksi internet wifi yang berlaku mulai dari tanggal 22 Maret hingga 21 April 2023.

Lalu untuk penawaran Lebaran yaitu, A Soulful of Festive Season Rp.975.000, -Nett sudah termasuk, menginap satu malam di tipe kamar deluxe, sahur atau sarapan pagi untuk 2 orang di ATMAN Lounge, penggunaan fasilitas pusat kebugaran & kolam renang dan koneksi internet wifi yang berlaku pada 15 - 30 April 2023).

Untuk informasi dan pemesanan dapat langsung menghubungi nomor telephone +62 21 520 3159 atau WhatsApp di +62 811-1020-559, atau dapat juga mengunjungi dan mengikuti kami di akun Instagram @sutasomahotel dan @thetribrata | atau melalui website kami di www.thetribrata.com dan www.sutasomahotel.com

Jadi, tunggu apalagi? Segera lakukan reservasi di QUBA Ramadan Pop Up Resto mulai dari sekarang. (RO/S-4)