Meredupkan Lampu Sebelum Tidur Dapat Kurangi Risiko Diabetes Gestasional

Sebuah studi baru dari divisi neurologi Northwestern University Feinberg School of Medicine menyebutkan meredupkan waktu beberapa jam sebelum tidur dapat menurunkan risiko diabetes gestasional atau diabetes saat hamil. Wanita dengan diabetes melitus gestasional dalam studi multi-situs memiliki paparan cahaya yang lebih besar dalam tiga jam sebelum tidur.

Diabetes gestasional merupakan diabetes yang berlangsung selama masa kehamilan sampai proses persalinan, yang umumnya terjadi pada trimester kedua atau trimester ketiga masa kehamilan. Diabetes gestasional ini terjadi ketika tubuh tidak memproduksi cukup insulin untuk mengontrol kadar glukosa (gula) darah selama masa kehamilan. Kondisi ini menjadi salah satu komplikasi kehamilan yang berbahaya bagi kesehatan ibu dan bayi.

"Studi kami menunjukkan bahwa paparan cahaya sebelum tidur mungkin merupakan faktor risiko diabetes gestasional yang kurang dikenali," kata penulis studi utama Minjee Kim, asisten profesor neurologi di Northwestern University Feinberg School of Medicine dan ahli saraf Northwestern Medicine, Chicago, AS, seperti dikutip dari Science Daily, Rabu, (22/3).

Paparan cahaya sebelum tidur dapat memengaruhi metabolisme glukosa melalui aktivitas saraf simpatik yang berlebihan, yang berarti detak jantung naik sebelum tidur ketika seharusnya turun. Data menunjukkan aktivitas simpatik yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit kardiometabolik, yang merupakan sekelompok kondisi termasuk obesitas perut, resistensi insulin, peningkatan tekanan darah dan ketidakseimbangan lipid, semuanya mengarah pada penyakit kardiovaskular.

Data mengungkapkan wanita yang memiliki diabetes gestasional hampir 10 kali lebih mungkin mengembangkan diabetes melitus tipe 2 dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki masalah glukosa selama kehamilan. Jika orang hamil mengalami diabetes gestasional pada kehamilan pertama, mereka lebih mungkin mengalaminya pada kehamilan berikutnya.

Paparan cahaya terang sebelum tidur dapat berasal dari cahaya lampu di rumah dan dari perangkat seperti TV, komputer, dan smartphone.

"Cobalah untuk mengurangi cahaya apa pun yang ada di tempat Anda dalam tiga jam sebelum Anda tidur. Sebaiknya tidak menggunakan komputer atau ponsel Anda selama waktu ini. Tetapi jika Anda harus menggunakannya, jaga agar layarnya redup," kata Kim.

Studi yang dipublikasikan di American Journal of Obstetrics and Gynecology Maternal Fetal Medicine ini melibatkan 741 wanita pada trimester kedua yang dilakukan di delapan lokasi klinis AS antara 2011 dan 2013. Paparan cahaya peserta diukur dengan suatu alat yang dikenakan di pergelangan tangan mereka.

Hasilnya ditemukan bahwa paparan cahaya sebelum tidur berhubungan signifikan dengan diabetes gestasional. Selain itu, tingkat pertumbuhan diabetes gestasional sebagian disebabkan oleh peningkatan indeks massa tubuh dan usia ibu hamil yang lebih tua.

