Fame Hotel Gading Serpong Hadirkan Menu Nusantara untuk Buka Puasa Bersama

MENYAMBUT bulan suci Ramadan, Fame Hotel Gading Serpong mempersembahkan sajian buffet untuk buka puasa dengan tema “Ramadhan Nusantara Buffet”.

Sederet hidangan terbaik telah disiapkan secara khusus dengan berbagai pilihan menu kuliner seperti nasi mandi ayam, roti jala, ragam gorengan, takjil, beberapa varian sambal dan masih banyak lagi.

Tidak hanya itu saja, Fame Hotel Gading Serpong juga menghadirkan stall yang dilengkapi dengan live cooking setiap harinya dan juga live music untuk menemani buka puasa bersama di Popcorn Resto.

Baca juga: Iftar Delight di Kampung Wujil Ramadan Berhadiah Paket Umroh



“Menu berbuka puasa tahun ini kami menghadirkan hidangan khas Nusantara yang akan tersedia di Popcorn Resto mulai dari tanggal 22 Maret sampai dengan 22 April 2023," ujar Joni Emri, Head Chef Fame Hotel Gading Serpong.

"Semua hidangan dapat di santap dengan konsep All You Can Eat dengan berbagai sajian menu spesial seperti Nasi Mandi dan juga Roti Jala. Kami ingin memberikan pengalaman berbuka puasa yang menarik dan berkesan untuk tamu,” jelas Joni Emri.

Baca juga: Nikmati Momen Kebersamaan Buka Puasa di Mercure Bandung City Centre

Beri Paket Spesial dari Fame Hotel



Ramadan Iftar Dinner ini dibandrol dengan harga mulai dari Rp 99,000net/orang. Yang lebih menariknya lagi, Fame Hotel juga memberikan paket spesial di minggu ke 2 dan ke 3 yaitu setiap pembelian 10 paket akan mendapatkan gratis 1 paket.

Untuk informasi Fame Hotel Gading Serpong dan pemesanan dapat menghubungi 021 5999, atau melalui website resmi di www.parador-hotel.com. (RO/S-4)