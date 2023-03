Media Indonesia Sabet Dua Penghargaan Indonesia Print Awards 2023

MEDIA Indonesia meraih dua penghargaan Indonesia Print Awards (IPMA) 2023. Pertama, The Best of Travel and Sport Photography (Silver Winner) dan The Best of National Newspaper (Silver Winner).

Penghargaan pertama di kategori Foto Sport dan Travel terbaik diraih Media Indonesia lewat edisi Jumat, 19 April 2022. Sedangkan, penghargaan kedua di kategori Sampul Muka (Cover) Terbaik diraih pada edisi Senin, 3 Oktober 2022.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS), Senin (20/3). Januar P Ruswita, Ketua Umum Serikat Perusahaan Pers Terpilih periode 2023-2027 mengatakan, ajang SPS Awards yang juga diikuti oleh penerbit pers anggota SPS menegaskan pentingnya menghadirkan karya jurnalisme berkualitas bagi keberlanjutan media. "Pun demikian bagi keberlangsungan pemilu damai sebagai produk demokrasi," katanya saat penyerahan penghargaan.

Direktur Pemberitaan Media Indonesia Ade Alawi mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan SPS ke Media Indonesia. "Semoga penghargaan ini dapat memicu karya-karya foto MI yang lebih baik lagi khususnya, dan karya jurnalistik lain pada umumnya," kata Ade Alawi.

Menurutnya, tantangan jurnalisme masa kini adalah menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas di tengah serbuan informasi di era digital. Namun, publik pada akhirnya akan kembali pada karya jurnalistik yang berkualitas, yakni kredibel, inovatif, mendalam, dan bisa memberikan prespektif baru kepada pembaca.

Inovasi Industri Pers

Ajang SPS Awards 2023 sendiri merupakan puncak apresiasi bagi para pegiat media. Dari total 542 karya yang dikompetisikan, terlihat media terus melakukan banyak terobosan. Dengan mengusung tema besar “Kolaborasi dan Inovasi untuk Kemandirian Pers Indonesia”, perhelatan SPS Awards 2023 menegaskan semangat dari para pejuang industri pers dalam mengarungi dinamika perkembangan zaman yang penuh ketidakpastian.

"Semangat untuk senantiasa berkolaborasi, semangat untuk terus berinovasi. Semua itu demi menjaga marwah, menjaga kemandirian, agar pers dapat terus menjalankan peran sebagai bagian dari pilar demokrasi," pesannya.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, SPS Awards kali ini menghadirkan lima kategori, yakni Indonesia Print Media Awards (IPMA), Inhouse Magazine Awards (InMA), Indonesia Student Media Awards (ISPRIMA), Indonesia Young Readers Awards (IYRA), serta Indonesia Digital Media Awards (IDMA).

Penyaringan dan penjurian dilakukan sepanjang kurang lebih tiga bulan oleh panitia dan dewan juri. Adapun Dewan Juri SPS Awards 2023 terdiri dari: Ahmad Djauhar (Jurnalis Senior), Pung Purwanto (Direktur Pemberitaan MNC Koran Sindo), Oscar Motulloh (Kurator dan Pewarta Foto Independen), Danu Kusworo (Redaktur Foto Harian Kompas), Mas Sulistyo (Creative Director DM ID), Ika Sastrosoebroto (Founder and CEO Prominent PR), dan Jojo S Nugroho (Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI)).

Oscar Motuloh melihat ada kemajuan kualitas entri yang masuk pada SPS Awards 2023, kendati jumlahnya berkurang. Ia mengapresiasi media-media regional yang berkembang baik dan berani untuk tampil menarik sehingga bisa membuat perwajahan dan fotografi menjadi lebih terangkat.

Selain itu, kurator dan pewarta foto independen itu juga melihat cara mengungkapkan perwajahan semakin berkembang dan beberapa penampilan menurutnya lebih dari rata-rata.

Dalam sesi penjurian, Jojo S Nugroho menekankan bahwa data dan angka sangatlah penting. “Beberapa media mengolah data dan angka menjadi infografis. Bahkan ada yang divisualisasikan dalam bentuk komik yang ada storinya, itu sangat menarik.” (Z-4)