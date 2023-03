Lebarkan Sayap, Unas Sewakan Auditorium untuk Masyarakat Umum

UNIVERSITAS Nasional (Unas) melalui manajemen PT Siber Edu Indo resmi menyewakan gedung auditorium untuk masyarakat umum.

Diharapkan dengan disewakannya gedung auditorium tersebut, maka bisa memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya di sekitar Universitas Nasional untuk digunakan sebagai kegiatan publik.

“Kami secara resmi membuka penyewaan gedung Unas Auditorium kepada masyarakat umum untuk berbagai kegiatan,” ujar Direktur PT Siber Edu Indo Dr Drs Ian Zulfikar MSi dalam acara Meet and Greet Go Publish Unas Auditorium, di gedung Unas Auditorium, Jakarta, Senin (20/3).

Ian melanjutkan dalam upaya mempromosikan Unas Auditorium, PT Siber Edu Indo mengundang event organizer dan perwakilan sekolah di Jakarta Selatan untuk pengenalan dan meninjau secara langsung fasilitas Unas Auditorium.

Dalam paparannya, Manager Unas Auditorium Heti Hendrayati SM MM mengatakan, gedung seluas 1.562 meter persegi ini memiliki beberapa fasilitas di antaranya ialah dressing room, main stage, standard set, videotron, central AC, sound system, vip room, dan vip parking.

“Seluruh fasilitas itu dapat digunakan selama kegiatan berlangsung dan beberapa di antaranya sudah termasuk biaya sewa gedung,” jelas Heti.

Ia menambahkan dengan kapasitas sekitar 700 orang, Unas Auditorium dapat digunakan untuk kegiatan wisuda, pernikahan, seminar, perpisahan sekolah, dan sebagainya.

“Untuk waktu penggunaan, saat ini kami membuka penyewaan pada Sabtu - Minggu untuk penikahan, serta Senin-Jumat untuk kegiatan lainnya,” tutur Heti.

Baca juga: Ini Lima Tips Jitu Atur Keuangan untuk Modal Nikah

Dalam pertemuan ini, PT Siber Edu Indo juga menawarkan kerja sama dengan para vendor dan memberikan diskon sewa gedung sebesar 25%-50% mulai Mei hingga Juli 2023.

“Mudah-mudahan acara ini bisa menghasilkan kerja sama berkelanjutan antara PT Siber Edu Indo dengan vendor dan pihak sekolah,” pungkasnya.

Senada dengan Direktur PT Siber Edu Indo, Dr Suryono Efendi SE MBA MM selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Unas turut mengapresiasi tamu undangan.

“Saya berharap fasilitas ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya sekitar Universitas Nasional untuk digunakan sebagai kegiatan publik,” ucapnya.

Suryono juga menambahkan Unas akan terus mengembangkan fasilitas. “Kami terus mengembangkan fasilitas salah satunya penambahan fasilitas gedung. Saat ini kami sedang meningkatkan gedung blok III dan blok IV dari 4 lantai menjadi 8 lantai,” katanya.

Go Publish ini dihadiri kurang lebih 60 undangan terdiri dari event organizer dan perwakilan sekolah SMA/SMK sederajat di wilayah Jakarta Selatan. (RO/S-2)