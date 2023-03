Asah Kreativitas, Srikandi Ganjar Gelar Catwalk dan Fashionshow

PERHELATAN Fashion Show meriahkan Kabupaten Bogor pada akhir pekan. Acara tersebut diyakini mampu mengangkat bakat serta potensi perempuan yang ada di wilayah tersebut.

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Jabodetabek Wahyuni Safitri mengatakan kegiatan tersebut sebagai salah satu program prioritas dalam mendorong perempuan yang kreatif dan percaya diri.

"Kami berinisiatif melakukan kegiatan tersebut karena ini kan berkaitan erat dengan perempuan, dimana pada kegiatan ini perempuan dituntut terlatih dalam mengeluarkan kreatifitas dan bakatnya untuk menjadi perempuan pemenang," ujar Safitri dalam kegatan Fashion Show 'Behavior Inspiring Woman' di Balai Ikabara, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin..

Kegiatan berlangsung selama satu hari penuh serta mengundang Putri Hutan Indonesia 2021, Mutia Dara sebagai salah satu dewan juri dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan perempuan di Jabodetabek dan Jawa Barat. Safitri menilai, para peserta yang hadir memiliki antusias, minat dan bakat yang tinggi terhadap industri fashion.

Oleh sebab itu, Safitri beranggapan kegiatan tersebut sudah tepat dilakukan dalam proses pengembangan diri perempuan di Indonesia.

"Tak hanya memiliki kemampuan catwalk atau pun busana terbaik saja, peserta dituntut harus memiliki wawasan seputar isu perempuan," tambahnya.

Safitri berharap dengan adanya kegiatan tersebut, bisa terus bersinergi dengan Srikandi Ganjar dalam menyosialisasikan hak-hak perempuan dalam berdaulat, serta menyampaikan program-program Srikandi Ganjar selanjutnya.

"Kami berharap peserta, terutama pemenang dalam kegiatan tersebut bisa menjadi mitra strategisnya Srikandi Ganjar dalam menyampaikan program Srikandi, menyuarakkan isu perempuan dan bahkan ikut turut serta dalam menyosialisasikan sosok dari Pak Ganjar Pranowo," tegasnya.

Kegiatan tersebut berlangsung hingga sore hari, dimana terdapat pemenang dengan berbagai kategori, diantaranya pemenang utama yang dimenangkan oleh Saskia Putri Arifianti, sedangkan tempat ketiga ditempati oleh Lia Apriliani dan Sarah Sabrina menduduki tempat ketiga.

Selain itu, ada kategori best costum, best socmed, best favorite dan top 20. Umumnya, para pemenang mendapatkan hadiah uang tunai, piala, selempat dan sertifikat.

Dalam kegiatan tersebut, Srikandi Ganjar membuka kesempatan kepada seluruh perempuan yang memiliki ketertarikan industri tersebut, tak terkecuali kepada perempuan dengan penyandang disabilitas.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya salah satu peserta dengan penyandang disabilitas tuna rungu yang hadir dan memberikan performa terbaiknya saat kompetisi berlangsung. Sontak ratusan peserta dan juri dalam kegiatan tersebut memberikan apresiasi atas keikutsertaanya. (N-3)