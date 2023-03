Lorin Sentul Hotel dan Syariah Sentul Hotel Launching Menu Dapur Ramadan

DALAM rangka menyambut bulan suci Ramadan serta mempererat silaturahmi dengan rekan-rekan media dan mitra kerja, Lorin Sentul Hotel dan Syariah Sentul Hotel memberikan penawaran paket Dapur Ramadan dengan beragam menu buka puasa.

Bulan Suci Ramadan akan segera datang, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim. Tak mengherankan apabila bulan suci Ramadan merupakan salah satu bulan yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia.

Acara launcing menu Dapur Ramadan ini dibuka dengan sambutan dari Hery Santoso selaku Executive Asisstant Manager Lorin Sentul Hotel & Syariah Sentul Hotel.

Baca juga: Sambut Tahun Baru Kelinci Air, Lorin Sentul Hotel Hadirkan 'Lorin China Town'



Hery Santoso mengungkapkan, jelang bulan suci Ramadan ini, Lorin Sentul Hotel & Syariah Sentul Hotel siap menjadikan momen berinteraksi dengan mitra kerja.

Kemudian dilanjutkan dengan mempresentasikan menu-menu yang akan dihidangkan pada paket Dapur Ramadan ini oleh Anggi Yuliansa selaku F&B Manager Lorin Sentul Hotel & Syariah Sentul Hotel.

Dibanderol dengan harga Rp 138.000,- net/pax, hidangan buka puasa di Dapur Ramadan sudah bisa dinikmati di Trophy Restaurant Lorin Sentul Hotel & Syariah Sentul Hotel.

Promo Dapur Ramadan

Promo Dapur Ramadan ini berlangsung selama 22 Maret hingga 21 April 2023. Mulai dari pukul 18.00 WIB diwaktu berbuka puasa. Untuk informasi dan reservasi terkait promo buka puasa ini bisa didapatkan melalui whatsaap 0851-71086084.

Baca juga: Lorin Sentul Hotel Sediakan Electronic Vehicle Charging (EVC) Station



Selain memberikan penawaran paket Dapur Ramadan, hotel ini juga menawarkan paket Hampers Lebaran dengan harga, Paket A Rp 245.000 per 4 pax, paket B Rp 255.000 per 4 pax, paket hantaran regular Rp 290.000 per 5 pax dan paket hantaran premium Rp 325.000 per 5 pax.

F&B Manager Lorin Sentul Hotel & Syariah Sentul Hotel, Anggi Yuliansa mengungkapkan bahwa, paket Dapur Ramadan menggunakan dengan konsep all-you-can-eat yaitu makan buka puasa sepuasnya, tentunya juga dengan takjilnya.

Baca juga: Lorin Sentul Hotel Manjakan Pengunjung Hotel dengan Membuka Kembali Layanan Spa



"Kami pun saat ini punya penawaran menarik untuk para tamu yang ingin menikmati buka puasa di Lorin Sentul Hotel & Syariah Sentul Hotel, dengan menu buka puasa yang special serta pilihan makanan yang bervariasi," ujarnya. (RO/S-4)