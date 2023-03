Rayakan 10 Tahun Berkarya, MUA Ikawati Fitria Usung Tema ‘The Beauty of Love’

SEJAK masih duduk di bangku SMA, Ikawati Fitria yang akrab di sapa Ika sudah sangat tertarik di dunia make up. Wanita kelahiran 12 Februari ini sangat senang sekali dengan orang-orang yang bisa make up.

Karena pada eranya untuk menjadi make up artist itu sangat langka sekali di tahun 2012, Ika dan temannya mengikuti beauty class.

Berawal dari mengikuti beauty class inilah, akhirnya Ikawati berpikir membuka jasa make up untuk menambah penghasilannya setelah melihat temannya yang terlebih dahulu berkarier menjadi make up artist.

Pelan-pelan Ika mendapatkan beberapa make up dimulai dari acara lamaran dan wisuda terlebih dahulu, karena Ika sendiri belum mempunyai keberaniannya untuk make up pengantin.

Baca Peluang dan Jadikan Hobi Sebagai Sumber Penghasilan

Setelah membaca peluang sekaligus menjadi hobi yang menghasilkan banyak penghargaan dan tercapainya mimpi-mimpi yang terwujud dari hobi tersebut, Ikawati Fitria semakin dikenal dengan ciri khas make up natural .

Make up natural ini jadi tidak menghilangkan fitur asli wajah tetapi menonjolkan yang bisa ditonjolkan dan menutupi kekurangan dengan menggunakan warna yang masih soft natural seperti soft pink, soft peach dan lain-lain.

“Aku banyak terinspirasi dan termotivasi dari make up idola Korea dengan ombre lips dan wing liner yang saat ini menjadi ciri khas," ujar Ikawati dalam keterangan, Minggu (19/3).

"Banyak belajar dan jam terbang inilah aku akhirnya memberanikan diri dan memiliki ciri khas sendiri yang kalau orang melihat ini hasil karya tanganku," ujar Ikawati .

Semakin dikenal dari mulut ke mulut, pada saat media sosial mulai booming. Ika sering mengunggah foto hasil make up-nya ke Instagram miliknya dengan nama @ikawatifitria yang saat ini memiliki 262K follower.

Dari sinilah mulai banyak berdatangan orderan make up dan sampai saat ini juga Ikawati dipercaya oleh kalangan selebritas dan pejabat untuk merias wajah mereka.

"Tahun 2023 ini, merupakan 10 tahun saya berkarya di Industri Kecantikan dan sebagai make up artist (MUA)," ucap Ikawati.

Bangun Karier 10 Tahun sebagai Make Up Artist

"Untuk membangun karier selama 10 tahun ini bukan hal yang mudah untuk saya lakukan dengan berbagai pertimbangan dan jatuh bangun dalam perjalanan karier saya," kata Ikawati, MUA asal Malang ini membagikan ceritanya dalam membangun Ikea Makeover di dalam acara 10 Tahun Berkarya dengan mengambil tema “The Beauty of Love”.

Dalam perayaan 10 tahun berkarya ini, juga akan ada Gala Dinner yang dihadiri para tamu undangan beserta para selebgram terkenal di Indonesia.

Selain itu, dalam perayaan 10 tahun berkarya ini juga menghadirlam pagelaran The First Musical Drama sebagai pemerannya adalah Alifhia dan Reza, Hamidah dan Farhad.

Selain itu, ada pula Satya Salsabila dan Alvita Marsha, Mila Alawiyah, dan Hesti Natia serta Ghea Indrawari salah satu finalis Indonesia Idol yang berduet dengan Ikawati Fitria dengan membawakan lagu yang sedang viral di tiktok yaitu lagu Ghea yang berjudul Rasa Cinta Ini yang akan memeriahkan perayaan 10 tahun berkarya “The Beauty of Love”

Beri Penghargaan kepada 11 Orang

Dalam acara ini juga, Ikawati Fitria akan memberikan penghargaan kepada 11 orang yang telah mendukung, mempercayai, dan bersama dalam membangun kariernya.

Ikawati mengaku lebih percaya diri dan lebih kuat lagi dalam menggapai mimpi-mimpi mereka, semua mimpi dapat di gapai dengan niat dan kerja keras.

“Mudah-mudahan acara 10 tahun berkarya “The Beauty of Love” ini dapat memberikan inspirasi kepada khalayak ramai khususnya generasi muda dan perempuan untuk dapat lebih percaya diri dan fokus terhadap mimpi-mimpi mereka," jelasnya.

"Semua mimpi pasti kita bisa raih asalkan memiliki tekad yang kuat, saya juga akan terus berkarya dan berbagi ilmu serta pengalaman yang sudah saya dapatkan selama 10 tahun berkarya,” tutup Ikawati. (RO/S-4)