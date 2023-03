Sam Neill Melupakan Kanker dengan Menulis

SAM Neill, 75, mengaku tengah menjalani perawatan kanker darah stadium 3. Bintang Jurassic Park asal Selandia Baru itu mengungkapkan perjalanannya hingga diagnosis menderita kanker darah dalam sebuah buku memoar berjudul Did I Ever Tell You This? yang akan dirilis pekan depan.

Di dalam bab pembuka, yang ditulis saat menjalani kemoterapi, Neill mengatakan ia sempat sekarat akibat kanker.

"Saya tidak bisa berpura-pura bahwa tahun lalu tidak mengalami saat-saat kelam. Tapi saat-saat gelap itu membuat cahaya menjadi sangat lega. Saya bersyukur untuk setiap hari dan sangat berterima kasih bagi semua teman saya," katanya dilansir dari People, kemarin.

Dokter mendiagnosis Neill mengidap kanker darah setelah mengalami pembengkakan kelenjar pada Maret tahun lalu. Saat itu ia tengah melakukan konferensi pers untuk Jurassic World Dominion.

Kini ia harus menjalani kemoterapi setiap bulan, yang tentu saja akan mengurangi aktivitasnya. Bosan, hampa, dan putus asa sempat menghampirinya.

Namun, kini Neill menemukan semangat baru dari menulis buku.

"Saya tidak pernah punya niat untuk menulis buku. Tapi ketika saya melanjutkan dan terus menulis, saya menyadari itu sebenarnya memberi saya alasan untuk hidup. Jadi itu benar-benar penyelamat karena saya tidak bisa melewati itu tanpa melakukan apa-apa," pungkasnya. (Fal/H-3)