Lance Reddick Kepergian yang Mendadak

KABAR duka datang dari Hollywood. Aktor film John Wick, Lance Reddick, 60, ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Los Angeles, Amerika Serikat, Jumat (17/3) pagi waktu setempat.

Padahal, Reddick direncanakan menghadiri peluncuran film John Wick 4 pada akhir pekan ini. Namun, sayang, takdir berkata lain. Meskipun belum ada penyebab kematian yang dikonfirmasi, pihak berwenang memastikan Reddick meninggal secara alami.

Empat hari sebelum kepergiannya, Reddick memosting video dia dengan anjingnya di media sosial.

Dalam klip itu, dia terlihat berjalan di sekitar rumahnya sembari tersenyum sembari menyanyikan lagu The Whispers berjudul And The Beat Goes On yang merujuk pada gonggongan anjing-anjingnya pada hari itu.

Kepergian Reddick membawa duka mendalam bagi para koleganya, antara lain aktor Keanu Reeves dan sutradara Chad Stahelski.

"Kami sangat sedih dan berduka atas kepergian sahabat dan rekan kami, Lance Reddick. Reddick adalah seorang profesional yang sempurna dan sangat menyenangkan untuk diajak bekerja sama. Cinta dan doa kami tujukan kepada istrinya, Stephanie, juga anak-anak, keluarga, dan teman-temannya. Kami mendedikasikan film ini untuk mengenang cintanya," ungkap Reeves dan Stahelski, kemarin. (Des/H-3)