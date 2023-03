Asabri Raih Tiga Penghargaan ICEA 2023

PT ASABRI (Persero) meraih tiga penghargaan Indonesia CSR Excellence Award 2023 (ICEA’23) yang diselenggarakan First Indonesia. Penghargaan diserahkan saat acara 'CSR Programs to Support Resilience Strategies in Economic Growth Development in the Face of the 2023 Recession Issue' di Yogyakarta, Kamis (16/3).

Asabri meraih penghargan untuk kategori Best Workplace Resilience Environment, The Best Company forCommunity Commitment, dan The Best Leadership Focus on CSR Program yang diraih Kartika Rahmadayanti, Kepala Bidang TJSL Asabri. Penghargaan diterima langsung Sekretaris Perusahaan Asabri Okki Jatnika dan Kartika Rahmadayanti.

"Penghargaan akan menjadi pendorong Asabri untuk terus menciptakan program TJSL yang lebih berdampak luas bagi masyarakat umum, khususnya bagi stakeholder kami yaitu TNI-Polri dan ASN Kemhan-Polri. Kami juga membuka peluang kepada Bapak dan Ibu yang dapat berkolaborasi dengan kami khususnya dalam memberikan perhatian kepada TNI/Polri dan ASN Kemhan/Polri" ujarnya Okki.

Di sisi lain, Kartika Rahmadayanti mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepadanya. "Saya mendedikasikan penghargaan ini kepada Manajemen PT Asabri (Persero) yang telah mendukung penuh pelaksanaan Program TJSL dan seluruh insan Asabri yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan Program TJSL yang bekerja maksimal dengan hati dan penuh semangat," ujar Kartika.

Dikatakan, Program TJSL PT Asabri (Persero) pada 2022 diarahkan sejalan dengan program prioritas untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs, khususnya dalam sektor pendidikan berkualitas, kehidupan sehat dan sejahtera kota dan komunitas berkelanjutan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

"Program TJSL Asabri juga berkomitmen mendukung bisnis inti dan menciptakan Creating Shared Value (CSV) bagi perusahaan serta mitra binaan yang naik kelas melalui peningkatan kapasitas usaha (membaik secara ekonomi dan mandiri) dalam Program Pendanaan UMK," tambahnya. (RO/R-2)