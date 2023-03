MPMRent dan SMKN 2 Palembang Jalin Kerja Sama untuk Lapangan Kerja dan PKL Siswa

SURVEI Badan Pusat Statistik (BPS) di Agustus 2022 mencatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5.86% atau 8.42 Juta orang dan lulusan SMK menjadi pengangguran tertinggi di Indonesia sebesar 9,42%. Merespon pada isu sosial ini, PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (MPMRent) melakukan Penandatanganan Kerja Sama antara MPMRent dengan SMK Negeri 2 Palembang pada Jumat (10/3) lalu dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan tempat untuk Praktek Kerja Lapangan bagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Palembang.

HRGA & Manpower Business Vice President MPMRent Triatmoko N J menyampaikan, inisiatif ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan lapangan kerja maupun tempat bagi siswa-siswi tingkat akhir untuk mempraktikkan ilmunya secara langsung.

"Kegiatan ini adalah salah satu program CSR MPMRent dalam bidang Pendidikan. Kami berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan keterampilan generasi muda SMK agar mampu bersaing memasuki dunia kerja,” ujar Triatmoko, Jumat pekan lalu.

Program yang telah dilaksanakan sejak 2019 ini akan terus dilanjutkan di beberapa kota besar lain dengan SMK unggulan berbasis otomotif kendaraan ringan dan mesin, serta perguruan tinggi di mana MPMRent beroperasi.

Dalam acara penandatangan ini, diadakan juga talk show 'Career Talk with MPMRent: Prepare your future for the right path' yang diikuti oleh lebih dari 170 siswa SMK Negeri 2 Palembang. Seminar ini membahas mengenai lika-liku bekerja, khususnya tips berkarir di dunia otomotif, sehingga para siswa dapat mempersiapkan diri menghadapi persaingan yang semakin ketat di dunia kerja.

Tidak itu saja, mengingat angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi di Indonesia, MPMRent juga menginisiasi seminar untuk SMK Negeri 2 Palembang dengan menghadirkan narasumber dari internal perusahaan dan Satuan Lalu Lintas Poltabes Kota Palembang, dengan tajuk seminar 'Safety Riding and Safety Driving: Anak Muda Berkarya Selamat di Jalan Raya'.

Seminar ini memberikan edukasi mengenai pentingnya berkendara aman dan nyaman seperti yang selalu diterapkan di MPMRent dalam operasionalnya sehari-hari. Diharapkan dengan diskusi yang dilakukan dengan narasumber yang berpengalaman di bidangnya akan meningkatkan

kesadaran pelajar dalam berkendara.

“MPMRent ingin berkontribusi positif dalam setiap kehidupan masyarakat, termasuk membagi ilmu dan keahlian kami dalam berkendara yang baik dan benar dan sadar keamanan lalu lintas. Dengan menyampaikan nilai-nilai berkendara aman di jalan raya sesuai standar MPMRent kami berharap adik-adik SMK Negeri 2 Palembang mendapatkan pengetahuan yang dapat menurunkan tingkat kecelakaan di jalan raya,” tutup Triatmoko N.J.