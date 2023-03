Lebaran Idul Fitri 1444 H Tanggal Berapa? Ini Cuti Bersama 2023

MOMEN Idul Fitri menjadi saat yang dinanti oleh setiap umat muslim setelah sebulan berpuasa. Lantas, tanggal berapa Lebaran atau Idul Fitri 1444 H/2023 M?

Lebaran tanggal berapa?

Berdasarkan kalender 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah tertulis bahwa Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Sabtu dan Minggu bertepatan pada 22-23 April 2023.

Bukan hanya itu, hari Libur Nasional dan cuti bersama Idul Fitri 2023 juga sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan tersebut telah tertuang dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023 No. 1006/2022, No. 3/2022, dan No. 3/2022.

Dalam SKB tersebut tertulis Hari Libur Nasional perayaan Idul Fitri yakni pada 22 dan 23 April 2023. Untuk cuti bersama Idul Fitri mulai 21-26 April 2023. Dengan demikian, setidaknya ada enam Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri dalam Kalender 2023. Ini berarti apabila dihitung mundur puasa Ramadan 2023 akan tiba kurang dari 2 minggu lagi atau sekitar 9-10 hari lagi.

Informasi penetapan Hari Raya Idul Fitri 2023 menurut PP Muhammadiyah sudah diketahui. Lantas kapan libur nasional Hari Raya Idul Fitri 2023? Adakah cuti bersama Lebaran 2023?

Masih merujuk pada SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023, pemerintah menetapkan sejumlah tanggal merah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2023. Ada 2 hari libur nasional Lebaran 2023 dan 4 hari cuti bersama Lebaran 2023. Berikut rinciannya.

Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 2023

1. 22 April 2023 (Sabtu) Libur Nasional Hari Raya Idul Fitr 2023/1444 Hijriah.

2. Tanggal 23 April 2023 (Minggu): Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 2023/1444 Hijriah.

Cuti Bersama hari Raya Idul Fitri 2023

1. 21 April 2023 (Jumat): Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 2023/1444 Hijriah.

2. 24 April 2023 (Senin): Cuti Bersama Hari raya Idul Fitri 2023.

3. 25 April 2023 (Selasa): Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 2023/1444 Hijriah.

4. 26 April 2023 (Rabu): Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 2023 / 1444 Hijriah.

Nah itu dia, hari raya libur lebaran nasional 2023. Biasanya di hari raya itu, beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan ialah salat/berdoa di masjid, bersedekah, bermaaf-maafan atas semua kesalahan yang dilakukan dengan sesama manusia dan pada hari ini menandai berakhirnya kegiatan puasa. (Z-2)