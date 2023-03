Lumire Hotel & Convention Center Siapkan Iftar Buffet Sambut Ramadan

BULAN suci Ramadan yang dinantikan seluruh umat Muslim semakin dekat dan menjadi momen spesial untuk beribadah dan silaturahmi dengan keluarga maupun kerabat tercinta. Lumire Hotel and Convention Center siap menjadikan bulan suci ini lebih hangat dan berkesan dengan meluncurkan promo Iftar Buffet Ramadan yang dapat dinikmati mulai dari 22 Maret hingga 21 April 2023 di Spices Restaurant.

Beragam variasi menu cita rasa Nusantara dan Timur Tengah akan disajikan dengan konsep 'all you can eat'. Tidak hanya itu, tamu yang sedang menikmati hidangan juga akan dihibur dengan iringan live music gambus sehingga tidak akan bosan.

General Manager Lumire Hotel and Convention Center Vincentia Maria mengatakan bahwa Iftar Buffet Ramadan dapat dinikmati dengan harga Rp250.000 per orang. “Untuk tamu yang datang beramai-ramai, kami juga menyediakan promo 'Buy 10 Get 12' di Iftar Buffet Ramadan,” ujar Vincentia.

Untuk melengkapi kemeriahan di bulan penuh berkah ini, Lumire Hotel and Convention Center juga meluncurkan paket menginap mulai dari harga Rp1.050.000 untuk tipe kamar Superior, sudah termasuk sahur untuk dua orang dan iftar untuk dua orang di Spices Restaurant.

Untuk mendapatkan harga spesial tersebut, tamu hanya perlu melakukan reservasi melalui website resmi www.lumirehotel.com atau melalui telepon (021) 344 2828 dan WhatsApp (+62) 878 5474 2828.

“Promo ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat, baik yang ingin menikmati waktu staycation ataupun perjalanan bisnis selama Ramadan, kami juga tetap konsisten menjaga protokol kesehatan agar semua merasa aman dan nyaman menjalankan ibadah puasa di Lumire Hotel and Convention Center,” ungkap Vincentia.

Apabila ingin menikmati momen bersantap di rumah, Lumire Hotel and Convention Center juga menyediakan paket Lauk Siap Saji dengan menu khas Indonesia seperti olahan daging sapi (rendang, lada hitam, saus teriyaki) dan olahan daging ayam (taliwang, kremes, rempah) mulai dari harga Rp95.000 per porsi.

Untuk pemesanan paket Lauk Siap Saji di Lumire Hotel and Convention Center, tamu dapat menghubungi nomor telepon (021) 344 2828 atau melalui WhatsApp di (+62) 878 5474 2828.

Lumire Pastry Shop juga menghadirkan paket hampers Ramadan dengan variasi kue kering klasik seperti chocolate cookies, sable cookies dan cheese cookies mulai dari Rp350.000 per paket. Pilihan lainnya yaitu Ramadan Special Cake dari bahan dasar buah kurma. Ada juga kue Lapis Surabaya, Cake Tape, Banana Cake yang sangat pas menjadi oleh-oleh atau sajian saat berbuka puasa mulai dari Rp225.000++.

Lumire Hotel and Convention Center berlokasi di Jalan Senen Raya 135, Jakarta Pusat 10410. Hotel berbintang 4 ini memiliki 343 kamar yang luas mulai dari 37 meter persegi dengan berbagai tipe: Superior, Deluxe, Executive, Suite dan Presidential Suite. Tersedia pula Ballroom berkapasitas 800 orang, dan 10 ruang meeting dengan berbagai ukuran, kolam renang, fitness center, Spices Restaurant, Rendezvous Lounge serta Blue Bar yang mampu memberikan pengalaman terbaik kepada konsumen. (S-3)