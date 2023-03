Bridgestone Indonesia Raih Penghargaan Indonesia Green Award (IGA) 2023

PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) berhasil meraih penghargaan dari LaTofi School of Social Responsibility dalam ajang penghargaan Indonesia Green Award (IGA) 2023 di Jakarta. IGA 2023 yang mengusung tema 'No Poverty, Net Zero Emission' itu mengajak masyarakat bumi meniti jalan keseimbangan untuk melestarikan alam dan mencapai kesejahteraan dari generasi ke generasi. Program IGA 2023 juga memiliki visi menuntun perusahaan dan lembaga pemerintah memiliki program tanggung jawab sosial bersama menuju pelestarian alam.

“Suatu kehormatan untuk Bridgestone Indonesia mendapatkan penghargaan dalam ajang IGA 2023. Pencapaian ini merupakan bukti komitmen Bridgestone untuk terus memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan dan masyarakat," ujar Human Resources and General Affairs Director Bridgestone Indonesia Yunus Triyonggo, Senin (6/3).

Yunus berharap perusahaannya dapat terus berinovasi menciptakan program-program CSR yang dapat berkontribusi pada penanganan perubahan iklim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, selaras dengan komitmen keberlanjutan kami yaitu Bridgestone E8 Commitment.

Penghargaan IGA merupakan salah satu penghargaan bergengsi di Indonesia yang sudah diselanggarakan selama 14 tahun belakangan ini. Pada 2023, Bridgestone Indonesia mendapatkan penghargaan dalam kategori 'Penanganan sampah plastik lewat program bertumbuh dengan pola pikir dan perilaku hijau melalui pendidikan lingkungan sejak usia dini' (Pilot Project Kota Bekasi).

Melalui program ini Bridgestone Indonesia melatih 160 guru sebagai green champion menjadi perpanjangan tangan untuk mendidik siswa/siswi untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Bridgestone Indonesia juga memberikan 10 smart waste dropbox untuk sepuluh SD dan SMP di Kota Bekasi sebagai ‘ATM’ botol plastik. Program ini sejalan dan menjadi kontribusi nyata Bridgestone E8 Commitment, terutama nilai ecology, serta sejalan dengan kebijakan Bridgestone Global terkait dengan pengurangan dan penanganan single-use plastic.

Program ini didukung oleh Pemerintah Kota Bekasi dan Sekolah Sampah Nusantara yang ke depannya diharapkan akan menjadi salah satu role model pendekatan penyelesaian permasalahan sampah melalui jalur pendidikan usia dini. Melalui program ini diharapkan bisa turut serta mencetak generasi muda penerus bangsa yang memiliki kesadaran yang tinggi tentang pengelolaan sampah dari sumbernya dan diharapkan mampu berkontribusi untuk Indonesia kedepan yang lebih baik.



Yunus menambahkan bahwa penghargaan ini menunjukkan komitmen kuat Bridgestone Indonesia untuk terus memberikan kontribusi positif untuk lingkungan dan masyarakat. Pencapaian ini kian memperkuat komitmen Bridgestone Indonesia dalam mewujudkan keberlanjutan bisnis perusahaan dalam jangka panjang, serta sejalan dengan penerapan Environment, Social & Governance (ESG) dan Sustainability Development Goals (SDGs). (S-3)