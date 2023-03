Rayakan Kebersamaan Bulan Suci Ramadan di Mercure Serpong Alam Sutera

TIDAK terasa, bulan suci Ramadan akan segera datang. Momen yang paling ditunggu-tunggu umat muslim untuk dapat menunaikan ibadahnya dan mengumpulkan pahalanya.

Mari kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga dan kerabat.

Rencanakan momen berbuka bersama Ramadan Iftar Buffet yang akan tersedia di Mint & Pepper Restaurant mulai dari 24 Maret 2023 hingga 21 April 2023 dengan harga Rp. 350.000 Nett/orang.

Dapatkan harga istimewa hanya Rp. 300.000 Nett/orang khusus untuk Iftar Buffet pada 24-26 Maret 2023.

“Menyambut bulan suci Ramadan, kami menyajikan menu-menu lezat mulai dari Takjil, aneka ragam kuliner yang terdiri dari berbagai masakan Nusantara, Timur Tengah, Asia dan Western, serta bermacam-macam jenis dessert dan minuman tradisional,” ujar Chef Adhi Firdaus, Executive Chef Mercure Serpong Alam Sutera.

Dapatkan promo Buy 4 Get 5 selama periode Iftar Ramadan serta 4x Reward Points untuk member ALL. Khusus Accor Plus member, dapatkan lagi extra diskon 10%.

“Selain itu, setiap hari Sabtu dan Minggu juga ada Live Music Religi yang akan menemani santap berbuka puasa anda dan keluarga ataupun kolega Anda,” seru Della, Asst. PR Manager Mercure Serpong Alam Sutera.

Mari jalin lagi silahturahmi bersama dengan keluarga dan rekan-rekan, booking dari sekarang yuk! Hubungi 021-29668668 atau DM Instagram @mercurealamsutera untuk booking Iftarmu!

Tentang Mercure

Dengan Mercure, AccorHotels menawarkan pengalaman menginap yang berbeda dan terinspirasi dari lokal. Mercure merupakan satu – satunya hotel dengan merk kelas menengah yang menyatukan jaringan internasional dengan komitmen kualitas yang kuat dan pengalaman dari hotel yang berasal dari komunitas lokal.

Hotel Mercure dikelola oleh para pelaku bisnis perhotelan yang penuh dengan antusias dan menyambut wisatawan bisnis maupun rekreasi di seluruh dunia. Mercure memiliki lebih dari 740 hotel di 55 negara. Mereka idealnya terletak di pusat kota, di dekat laut atau di pegunungan. (RO/OL-09)