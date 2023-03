Keren! Siswa Madrasah Lolos Beasiswa di Lima Universitas Dunia

Prestasi mentereng diukir Fadhil Mufti Putra Fatria, siswa kelas 12 MIPA Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Yogyakarta. Siswa yang akrab disapa Fadhil itu lolos program beasiswa di lima universitas luar negeri sekaligus.

Kelima kampus tersebut meliputi University of British Columbia (UBC) dan University of Toronto di Kanada, serta University of Sydney, Monash University dan University of Western Australia di Australia. Setelah melakukan pertimbangan matang, Fadhil memutuskan untuk melanjutkan studinya di University of British Columbia dengan konsentrasi Faculty of Science.

“Alhamdulillah, benar-benar tidak menyangka. Saya mantap memilih Faculty of Science di University of British Columbia di Kanada,” ujar Fadhil, Selasa (7/3).

Ia meminati jurusan tersebut karena banyak materi yang sesuai dengan kebutuhannya. Ia juga tertarik ke Kanada karena ingin mendalami ilmu Limnologi atau studi mengenai danau. Sebagaimana diketahui, Kanada memang dikenal dengan jumlah danau yang banyak.

“Menurut saya, UBC merupakan tempat yang pas karena letaknya yang berada di dekat laut sehingga membuat lebih nyaman,” tuturnya.

Sebagai bekal, Fadhil merasa masih banyak yang perlu ia persiapkan, termasuk mental. Oleh karena itu, ia mencoba untuk mulai membiasakan bagaimana kondisi ke depan, terutama tantangan perbedaan bahasa. Ia sering berlatih untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY Masmin Afif menyebut prestasi Fadhil sangat membanggakan jajaran madrasah.

“Selamat Fadhil, kami semuanya bangga atas raihan prestasi ini. Ingat ini baru awal perjalananmu, terus ikhtiar, raih prestasi terbaik di masa depan,” ucap Masmin.

Apa yang ditorehkan pelajar MAN 1 Yogyakarta itu, menurunya, akan sangat menginspirasi para pelajar, tidak hanya DIY tapi juga di seluruh Indonesia.

“Semoga memacu inspirasi bagi siswa madrasah seluruh Indonesia. Sekali lagi selamat!” tandasnya. (Z-11)