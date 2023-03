Indonesia Darurat Obesitas, Segera Terapkan Cukai Minuman Manis dalam Kemasan

Antara(Kiri-kanan) Staf gizi UNV UNICEF spesialis obesitas Astrid C Padmita, dokter ahli gizi Tan Shot Yen, dan Chief of Policy and Research CISDI Olivia Herlinda dalam acara diskusi publik bertema “The Hidden Crisis of Obesity” di Perpustakaan Taman Literasi Martha Tiahahu, Jakarta, Sabtu 4 Maret 2023. (Dok/CISDI)