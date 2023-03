Bertahan saat Pandemi, PT Eigerindo Siap Sambut Ramadan 2023

PANDEMI Covid-19 selama hampir tiga tahun jelas menggangu sektor ekonomi, usai mereda dan pemerintah mencabut pengetatan kegiatan ekonomi kini mulai bangkit dan tumbuh. Termasuk salah satunya, PT. Eigerindo Multi Produk Industri.

Perusahaan yang menaungi merek Eiger Adventure, perlengkapan outdoor terkemuka buatan asli Indonesia ini mulai bersiap menyambut Ramadan 1444 H/2023 dengan berbagai kegiatan sosial. Salah satunya adalah pembagian takjil untuk berbuka puasa bagi para pengguna jalan, musafir yang melintas di depan toko Eiger.

"Alhamdulillah, saat bulan Ramadan disetiap counter Eiger memiliki kegiatan rutin yaitu pembagian takjil kepada para pengguna jalan yang melintas di depan toko Eiger dan juga pemberian takjil bagi pengunjung Eiger yang sedang berbelanja di toko kami," ungkap Markom PT Eiger Vania Anggraini kepada media saat ditemui di Eiger Radio Dalam, Jakarta, kemarin.

Di saat pandemi Covid, ungkap Vania, pihaknya juga melaksanakan kegiatan takjil (membagikan makanan berbuka puasa). Hal ini sebagai bentuk sosial dan akan tetap dilaksanakan dan masing- masing kantor.

"Jumlah takjil yang dibagikan sekitar 250 bok/hari di Eiger Radio Dalam, sedangkan, di toko Eiger lainnya bervariasi jumlahnya,” ucapnya.

Selain itu, PT Eigerindo juga akan memberikan spesial diskon selama Ramadan untuk beberapa produknya. Mulai dari buy one get one, cash back, dan sebagainya. "Untuk tahun ini masih surprise tapi nanti infonya dari Eiger, biasanya satu pekan menjelang Ramadhan," jelas

Dikatakan Vania, biasanya promonya dibagi-bagi, ada promo untuk semua produk dan ada dsikon juga untuk produk tertentu. Kalau melihat tahun tahun lalu hampir semuanya diskon

"Jadi biasanya diskonnya itu mulai dari Apparel (kemeja, kaus, jaket dll), sepatu, sampai tas juga ada diskonnya juga, namun besarnya diskon berbeda ada yang 50 persen, 10 persen dll," imbuhnya.

Dibulan ramadhan, lanjutnya lagi, yang paling laris adalah Apparel yaitu kemeja, baju Koko, travel bag atau tas-tas ukuran besar untuk mudik lebaran.

Peningkatan pengunjung setiap bulan Ramadan sangat bertambah, dan biasanya Eiger memanggil perbantuan khusus dibulan puasa yang sebelumnya ditraining terlebih dahulu.

"Biasanya mau bulan puasa ada penambahan tenaga kerja 1-2 orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena memasuki bulan puasa akan ramai,” kata Vania. (OL-13)

