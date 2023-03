Vitamin yang Baik untuk Ibu Hamil

SALAH satu gizi penunjang yang penting ialah vitamin ibu hamil. Vitamin tersebut diperlukan untuk menjaga kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin.

Ada beragam vitamin ibu hamil yang bisa Anda konsumsi. Selain didapatkan dari makanan, vitamin tersebut juga bisa didapatkan melalui suplemen ibu hamil. Berikut daftarnya.

Blackmores Pregnancy & Breastfeeding Gold

Suplemen Blackmores untuk ibu hamil ini memiliki kandungan B6, asam folat, iodium, zat besi, kalsium, dan DHA (docosahexaenoic acid) yang mampu membantu perkembangan dan pertumbuhan janin dalam kandungan. Selain baik untuk kesehatan, suplemen vitamin ini juga dilengkapi dengan minyak ikan yang penting untuk mengoptimalkan kecerdasan janin di dalam kandungan. Blackmores Pregnancy dan Breastfeeding tidak menyebabkan mual dan gangguan pencernaan sehingga aman jika rutin dikonsumsi.

Blackmores Pregnancy & Breastfeeding Gold Improve Formula

Blackmores Pregnancy & Breastfeeding Gold Improve Formula memiliki manfaat sama dengan vitamin yang sudah dijelaskan, yaitu membantu memenuhi kebutuhan kalsium, mineral hingga omega-3. Bedanya, suplemen ini dilengkapi dengan formula tambahan seperti vitamin D3 200 IU dan beta-carotene (vitamin A) yang berperan penting untuk perkembangan organ internal, mata, tulang, sistem pernapasan, sistem saraf pusat, dan membantu memperbaiki jaringan setelah proses persalinan.

Osfit DHA

Osfit DHA ialah salah satu suplemen vitamin yang bagus dikonsumsi pada awal-awal kehamilan. Kandungan vitamin D3, kalsium, dan minyak ikan tuna memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh selama masa kehamilan. Terdapat pula kandungan DHA dan EPA yang mampu meningkatkan perkembangan otak janin di dalam perut.

Osfit DHA dapat dikonsumsi 1-2 kapsul per hari. Usahakan untuk tetap berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya.

Promavit

Merek vitamin untuk ibu hamil selanjutnya ialah Promavit. Suplemen multivitamin ini tidak hanya diperuntukan bagi ibu hamil, melainkan juga ibu menyusui.

Pada ibu hamil, multivitamin ini berfungsi mendukung pertumbuhan janin agar lebih optimal karena mengandung DHA, EPA, Omega-3, asam folat, dan mineral. Sementara pada ibu menyusui, suplemen in idapat membantu memenuhi beberapa vitamin harian yang dibutuhkan agar produksi ASI lancar. Penggunaan multivitamin ini tidak memerlukan resep dokter, tetapi tetap perlu mengikuti dosis dan aturan pakai yang tertera pada kemasan atau sesuai anjuran dokter.

Prolacta Mother

Selama masa kehamilan dan menyusui, asupan Omega-3 EPA dan DHA dibutuhkan untuk mendukung perkembangan otak, mata, dan sistem saraf janin agar tetap sehat. Prolacta Mother merupakan vitamin yang dilengkapi kandungan minyak ikan, DHA, EPA, serta vitamin E. Tidak heran jika Prolacta Mother menjadi salah satu vitamin ibu hamil yang sering direkomendasikan karena memiliki beragam manfaat.

Suplemen vitamin ini dapat dikonsumsi sesudah makan 1 kali sehari 1 kapsul. Demi menjaga keadaan dan kesehatan janin sebaiknya tetap konsultasi dengan dokter sebelum menggunakan suplemen vitamin ini.

Folamil Genio

Vitamin untuk ibu hamil berguna untuk membantu memenuhi asupan nutrisi ibu maupun janin. Folamil Genio dengan kandungan lengkapnya dapat mendukung kesehatan ibu hamil selama kehamilan hingga buah hati lahir ke dunia dengan sempurna.

DHA dan asam folat yang terkandung di dalamnya baik untuk perkembangan otak janin. Diperkaya dengan vitamin D yang diperlukan tubuh ibu agar terhindar dari risiko osteoporosis.

Nature's Plus Prenatal Complex

Natures Plus Prenatal Complex mengandung yodium yang mampu menurunkan risiko keguguran, gangguan pertumbuhan, gangguan mental, hingga gangguan pada pendengaran. Selain yodium, vitamin ini juga mengandung mineral lain yang menyehatkan seperti asam folat, kalsium, vitamin A, C, D, dan E. Natures Plus Prenatal Complex dirancang secara khusus untuk wanita hamil dan menyusui.

Neurodex

Neurodex ialah suplemen yang berisi vitamin B1, B6, dan B12 yang memiliki fungsi utama mengatasi masalah pada sistem saraf. Pada ibu hamil, suplemen ini juga dapat digunakan untuk mengatasi anemia dan mengurangi frekuensi muntah yang umumnya terjadi pada trimester pertama kehamilan. Perlu diperhatikan, suplemen ini tidak untuk dikonsumsi oleh pasien yang hipersensitif terhadap salah satu komposisi Neurodex.

Elkana

Ibu hamil mungkin tidak memenuhi kebutuhan nutrisi harian dari makanan sehari-hari, padahal segala asupan nutrisi diperlukan ibu hamil untuk membantu perkembangan janin dengan normal dan sehat. Untuk memenuhi asupan nutrisi yang belum terpenuhi, wanita hamil bisa mengonsumsi vitamin tambahan seperti Elkana sebagai alternatif.

Suplemen Elkana kaya akan vitamin B6, B12, vitamin D3, dan mineral. Sehingga tidak hanya menjadi suplemen penambah nafsu makan, tetapi juga berperan dalam pertumbuhan otot dan tulang janin.

Jika ada reaksi, beberapa efek samping yang mungkin saja muncul setelah mengonsumsi suplemen ini yakni mual, muntah, atau gangguan pencernaan. Sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter kandungan atau bidan Anda.

Folavit

Folavit ialah suplemen yang dibutuhkan bagi wanita hamil atau sedang merencanakan kehamilan. Suplemen ini dapat memelihara kesehatan ibu dan janin, menunjang perkembangan janin, serta mencegah defisiensi (kekurangan) asam folat. Pada beberapa kondisi, Folavit juga bermanfaat untuk mencegah keguguran dan cacat lahir.

Vitabiotics Pregnacare Plus

Vitabiotics Pregnancare dikembangakan khusus untuk calon ibu sehingga dapat menjaga asupan makanan tambahan mereka. Produk ini menyediakan dukungan nutrisi komprehensif dengan 19 nutrisi dan Omega-3 DHA.

Multivitamin ini bermanfaat untuk perkembangan otak dan mata janin. Kandungan minyak ikan dengan kemurnian tinggi disertifikasi oleh Friend of the Sea.

Vitabiotics Pregnacare Plus diformulasikan oleh para ahli sehingga semua bahan yang digunakan aman untuk kehamilan dan teruji efektif memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan janin. Hindari mengonsumsi produk ini dalam keadaan perut kosong.

Blackmores Vitamin D1000 IU

Produk Blackmores ini mengandung vitamin D3 1000 IU (Cholecalciferol 25 mcg) sehingga ideal untuk memenuhi asupan vitamin D harian dengan cepat, terutama Anda yang sedang hamil, menyusui, lanjut usia, dan kondisi lain. Bagi bumil, disarankan mengonsumsi konsumsi 10 mcg vitamin D setiap hari.

Blackmores Vitamin C 500g

Selain vitamin D, ibu hamil tetap memerlukan asupan vitamin C sebagai nutrisi tambahan. Tidak hanya bermanfaat untuk bumil, asupan vitamin C juga berperan penting bagi perkembangan janin.

Meski sudah mendapatkan asupan vitamin C dari sumber makanan, jika Anda merasa asupan vitamin C tidak cukup, ibu hamil bisa mengonsumsi suplemen tambahan seperti Blackmores Vitamin C 500. Kandungan mineral asorbat tidak menyebabkan iritasi di saluran cerna.

Blackmores I-Folic

Blackmores I-Folic diformulasikan khusus bagi wanita yang sedang merencanakan kehamilan atau menjalani kehamilan. Kandungan asam folat yang terdapat di dalamnya bagus untuk mengurangi risiko spina bifida pada bayi. Sedangkan yodium diperlukan tubuh untuk mendukung perkembangan otak, penglihatan, dan pendengaran janin.

Blackmores Natural Vitamin E

Kandungan antioksidan dalam vitamin E Blackmores ini dipercaya mampu menangkal radikal bebas yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit berbahaya, termasuk kanker kulit. Selain baik untuk kesehatan kulit dan organ reproduksi, suplemen ini juga bisa membantu menjaga kesehatan jantung. (OL-14)