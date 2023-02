Unika Atma Jaya Beri 50 Beasiswa Bagi Siswa Flores Timur NTT

Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya memberikan bantuan beasiswa kepada 50 siswa dan siswi dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Beasiswa tersebut merupakan bagian dari program 'Goes to Nusa tenggara Timur: Searching for Future Leader', untuk mencari calon pemimpin masa depan dengan memberi kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

“Unika Atma Jaya hadir sebagai kampus yang memiliki beragam keunggulan kini membuka kesempatan bagi putra dan putri Flores Timur untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi yang berkualitas. Kami sebagai perguruan tinggi juga ingin berkontribusi untuk membangun kualitas sumber daya manusia di Indonesia,” ungkap Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Irenius Dwinanto Bimo dalam keterangannya, Selasa (28/2).

Dalam kunjungan ke Flores Timur, sebanyak 250 siswa dan siswi dari sejumlah sekolah menengah atas di wilayah Larantuka, Waiwerang, dan Lewoleba, pada Senin (27/2), turut hadir dan menyambut dengan antusias. Kunjungan itu berlangsung selama 5 hari berturut-turut hingga Jumat 3 Maret 2023 untuk melakukan sosialisasi program perkuliahan serta pemberian beasiswa, sekaligus test on the spot ke beberapa sekolah di wilayah Larantuka, Waiwerang, dan Lewoleba.

Irenius menyampaikan bahwa kunjungan itu merupakan awal kerja sama dengan menggandeng Keuskupan di wilayah timur. Selain itu berbagai program beasiswa juga disampaikan kepada putra dan putri Flores Timur yang hadir, baik beasiswa potongan SPP, maupun beasiswa penuh pendidikan, dan berbagai program beasiswa lainnya. "Harapannya di masa depan, kerja sama ini dapat semakin meluas ke seluruh daerah-daerah lainnya," imbuhnya.

"Kerja sama yang dibangun ini menjadi penting dan bermanfaat bagi Indonesia. Nilai-nilai yang dimiliki Unika Atma Jaya diharapkan dapat membentuk karakter pada diri calon mahasiswa Flores Timur untuk dapat menjadi pribadi yang unggul, profesional, dan peduli," kata Irenius.

Nantinya para penerima beasiswa dapat menyesuaikan dengan minat dan bakat mereka saat memilih program studi. Program yang dikembangkan ini dikhususkan untuk putra-putri di Flores Timur. Harapannya agar dapat kembali dan mengembangkan wilayah asal mahasiswa.

Adapun, simbolisasi kunjungan tersebut dilakukan dengan pemukulan gong oleh Uskup Larantuka Mgr Fransiskus Kopong Kung, Pr. Hal itu sekaligus menjadi tanda dibukanya acara dan kerja sama sinergi antara Unika Atma Jaya dengan Keuskupan Larantuka. “Untuk mencapai kualitas hidup yang baik diperlukan pendidikan yang baik. Kerja sama ini akan terus dikembangkan sehingga bermanfaat bagi anak-anak di wilayah timur, khususnya Larantuka, Flores,” ungkap Uskup Mgr Fransiskus Kopong Kung, Pr.

Dia berharap adanya kerja sama yang berkelanjutan dengan Unika Atma Jaya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas. Sebab program beasiswa akan sangat bermanfaat bagi siswa-siswi Larantuka untuk mendapatkan pendidikan yang baik.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut dihadiri oleh berbagai SMA di Larantuka, diantaranya yaitu SMA Fransiskus Asisi, SMAK St. Darius, SMAK Frateran Podor, dan SMAN 1 Larantuka. Untuk kegiatan selanjutnya juga akan melibatkan banyak SMA lainnya di daerah Waiwerang dan Lewoleba.