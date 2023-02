Ada ALADINN Pada Momen Ramadan di HARRIS Hotel & Convetion Bekasi

MENYAMBUT bulan Suci Ramadhan 1444 H, HARRIS Hotel & Conventions Bekasi menawarkan paket buka puasa dengan sajian Mediterania khas timur tengah.

Paket berbuka puasa dengan judul ALADINN (All You Can Eat Dinner) itu hadir di HARRIS Cafe, HARRIS Hotel & Conventions Bekasi. Dengan hanya membayar Rp195,000 net per orang, Anda bisa berbuka puasa, makan dan minum sepuasnya dengan takjil serta beragam hidangan menu Mediterania.

“Tema All You Can Eat Dinner Ramadhan kali ini akan menyajikan sajian menu khas Mediterania yang diolah secara profesional oleh Executive Chef kami Chef Asep dan tim. Tentu kami menyediakan sajian berbuka puasa dengan menggunakan bahan-bahan yang segar. Tahun ini kami juga terus memberikan pelayanan dan penyajian yang terbaik dari sisi pelayanan dan ragam makanan yang disajikan setiap harinya yang tentunya untuk kenyamanan dan kepuasan para tamu kami dimana tim kuliner kami turun langsung menyajikan hidangan,"ujar Rifaldi selaku Food & Beverage Manager HARRIS Hotel & Conventions Bekasi.

HARRIS Hotel & Conventions Bekasi pun memberikan Mediterania menu yang tersaji dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas dan tentunya halal dan bisa dinikmati oleh siapapun, dalam menyambut Ramadhan tahun ini, HARRIS Hotel & Conventions Bekasi menghadirkan beberapa menu yang tersaji yaitu mulai dari Shis Towuk, Doner Kebab, Eggplant Mousaka, Linguine Marinara Lemon, Loaded Mediteranian Falafel, Lamb Kleftiko, Vegetable Fasolakia, Loukumades, Date cakes, Kremna Rezina, Baklava dan Macaroon, serta tidak lupa juga hidangan Takjil yang biasa dijumpai saat bulan ramadan, yang seluruh menu tersebut bisa dinikmati setiap hari selama bulan Ramadhan dengan harga Rp195.000 per orangnya, yang pastinya akan membuat Santapan Berbuka Puasa anda menjadi lebih spesial.

ALADINN Ramadhan dilaksanakan dengan mengikuti standar protokol kesehatan dan dimulai pada 21 Maret 2023 sampai dengan malam takbir untuk menyambut Idul Fitri 2023 dan dimulai pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB.

Setiap pembelian 5 Paket ALADINN akan mendapatkan 1 paket Gratis setiap harinya, Untuk pemesanan silahkan menghubungi kontak Whatsapp +62 813-1484-4656. (RO/OL-7)