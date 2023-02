Malamute Husky Indonesia Gelar Kompetisi dan Edukasi Lewat Pawlentine Day di HUT ke-2

MEMPERINGATI HUT ke-2, Komunitas Malamute Husky Indonesia menggelar sejumlah acara sekaligys memperingati Hari Pawlentine Day dengan mengusung konsep The First Prestigious Dog Friendly Apartment di Apartemen Airium, Taman Permata Buana, Jakarta, Minggu (26/2).

Ajang itu dimeriahkan berbagai kompetisi, diantaranya foto bersama anabul, couple fashion show, come to mama, hingga yang paling menarik dan pertama kali diselenggarakan yakni take me out khusus untuk anabul.

Ketua Komunitas Malamute Husky Indonesia Susi Suryani mengatakan, penyeengaraan ajang itu juga berkolaborasi dengan dog influencer Arken Malamute and Family serta berbagai komunitas pecinta anjing seperti Alaskan Malamute Indonesia, Samoyed Club Indonesia, dan Bekasi Dog Lovers.

" ujuan nya kita semua bisa berkumpul dalam acara ini sungguh sangat menarik bagi Komunitas Anabul dan Malamute Lovers agar menambah semangat, kita juga sudah pernah ikutin di ajang Internasional Dog show ke Philipina dan nanti kita juga ada kan Take Me Out untuk pertama di Indonesia untuk kita kumpulkan Anjing Jantan, termasuk di acara ini kita adakan banjir hadiah dengan melibatkan sekitar 15 sponsor ajang ini selain itu mereka juga berbagi pengalaman dan menambah informasi tentang Malamute di komunitas yang selalau aktif," ujar Susi.

Pawlentine Day ini didukung oleh komunitas pet seperti Social Dog, Hewania, Bravery, Neigborwood, Rocky and co, Woofbites, Happy Tummy, Susu Elvis, Waggy Tails, Fur’s Snack, Pet Harbour, Bebe Susu, dan Pawmeals.

Pada kesempatan itu, para pengunjung juga berkesempatan melihat dan berfoto bersama berbagai jenis hewan peliharaan anjing dari berbagai macam ras yakni Alaskan Malamute, Siberian Husky, Samoyed, dan ras anjing lainnya. (RO/OL-7)