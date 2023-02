USAI melewati rangkaian kegiatan yang cukup panjang mulai dari pra karantina dan karantina dengan berbagai kegiatan, Pemilihan Puteri Indoensia Bali sukses digelar dengan menobatkan Anak Agung Sagung Istri Nanda Widya Saraswati sebagai Puteri Indonesia Bali 2023.

Grand Final Pemilihan Puteri Indonesia Bali 2023 dikemas dengan pagelaran spektakuler dengan nuansa budaya dan cinta terhadap tanah air, tidak hanya melahirkan Puteri Puteri terbaik Bali yang nantinya akan mengharumkan nama Bali di kancah nasional dalam Pemilihan Puteri Indoensia 2023, ajang ini juga menjadi momentum bagi generasi muda khususnya Puteri Indonesia Bali mampu mempresentasikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia.

Baru pertama kali ajang Pemilihan Puteri Indonesia di daerah mengusung konsep keragaman budaya yang ada di Indonesia yang dibawakan secara apik namun tetap mengedepankan budaya Bali yang sangat kental melalui suguhan tarian Kecak dengan 50 penari.

Pemilihan Puteri Indonesia Bali 2023 sukses digelar, Jumat 24 Februari 2023. Pada ajang pertama yang digelar pascapandemi Covid-19 ini, berhasil memilih Anak Agung Sagung Istri Nanda Widya Saraswati, menjadi Puteri Indonesia Bali 2023, Jung Nanda, Mahasiswi Psikologi usia 20 tahun asal Kota Denpasar ini, berhasil menyisihkan 9 Finalis lainnya pada malam grand final pemilihan Puteri Indonesia 2023 Bali, yang digelar di Balai Budaya "Giri Nata Mandala" Puspem Badung.

Pada malam grand final tersebut, dari 10 finalis yang ada disaring menjadi 5 besar yakni nomor 01, 02, 06, 08 dan 09. Setelah mengikuti proses selanjutnya, dari 5 besar tersebut, kembali dipilih menjadi 3 besar dan terpilih nomor urut 01, 06, dan nomor 08.

Untuk menentukan yang terbaik, ketiganya diberikan pertanyaan berbeda beda dari para juri. Akhirnya, pada puncak acara, finalis nomor urut 08 Anak Agung Sagung Istri Nanda Widya Saraswati, berhasil dinobatkan menjadi Puteri Indonesia Bali 2023

Ditemui usai penobatan, Anak Agung Sagung Istri Nanda Widya Saraswati, menyampaikan perasaan senang bisa terpilih. Ia mengaku tidak menyangka, karena sebelumnya tidak ada ekspektasi untuk bisa terpilih menjadi Puteri Indonesia Bali 2023, Tapi dirinya merasa bersyukur, mungkin sudah diberi kesempatan untuk bisa terus mengembangkan diri agar bisa mewakili Bali pada ajang Nasional. "Sebenarnya saya sebelumnya tidak ada ekspektasi untuk bisa terpilih. Saya sudah berserah pada tuhan. Apapun yang terbaik, Whatever Will Be, It will be," ucapnya.

Untuk persiapan khusus mengikuti grand final ini, dirinya mengaku telah menyiapkan beberapa hal. Namun yang terpenting kata dia adalah persiapan mental. Karena kata dia, kita ini pasti akan lebih banyak struggle atau berjuang, maupun berbagai macam hal yang butuh mental yang kuat untuk menghadapinya. "Jadi yang terpenting di sini adalah kesiapan mental, untuk bisa menghadapi apapun yang terjadi," tegasnya

Terkait dukungan dari keluarga maupun teman-teman kuliah, juga sangat luar biasa. Ia tidak menyangka, dukungan banyak mengalir untuknya. Tentu kata dia, dukungan ini juga akan menjadi modal dirinya untuk mewakili Bali pada ajang selanjut nya di tingkat nasional. Untuk itu, ia mengaku akan menyiapkan diri menyiapkan. Mental agar bisa tampil all out, bisa tampil maksimal. "Wow

, saya nggak nyangka, banyak sekali keluarga dan teman-teman yang datang ke Balai Budaya ini untuk memberi dukungan ke saya. Dengan semua dukungan ini, tentu akan membantu saya bisa tampil lebih maksimal selanjutnya," ucapnya.

Sementara itu, License Holder Puteri Indonesia Bali 2023, Lenny Hartono, mengaku senang sekali melihat acara yang berjalan dengan lancar. Bahkan banyak yang mengatakan kalau acara ini keren. Tentu dengan suksesnya pelaksanaan grand final ini, rasa lelah sebelumnya, akhirnya terbayarkan.

"Saya senang sekali, bisa menghasilkan puteri Bali yang terbaik pilihan dari para dewan juri. Saya percaya, ini nantinya akan mengangkat nama Bali di kancah nasional," ucapnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, Puteri Bali ini, nantinya akan mengikuti ajang selanjutnya, pada bulan Mei 2023 ini. Ia berharap, mudah-mudahan dengan persiapan yang sangat pendek ini, Bali bisa tetap memberikan yang terbaik pada ajang nasional nanti. "Memang, untuk persiapan sangat pendek sekali. Kami akan melakukan yang terbaik pada ajang selanjutnya," ujarnya.

Terkait pemilihan juara tahun ini, ia mengakui untuk pemilihan sangat ketat sekali. Karena dari awal, untuk penilaiannya itu, tidak hanya melihat kecantikan maupun pandai di catwalk. Namun ia meyakini, para dewan juri telah memiliki kriteria tersendiri yang benar-benar dilihat dari diri para finalis.

Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun yang hadir mewakili Wakil Gubernur Bali mengatakan, ajang ini merupakan upaya Bali untuk bangkit, dengan mempromosikan Bali dari sisi ekonomi kreatif. Meskipun selama ini, Bali tetap core bisnisnya ada di pariwisata budaya. "Kegiatan ini tentu menjadi momentum untuk mempromosikan Bali," ucapnya. (OL-13)

