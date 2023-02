Tak Hanya Berkualitas., Produk Perlengkapan Anak Harus Ramah untuk Lingkungan

NAIKNYA angka kelahiran di Indonesia semenjak pandemi Covid-19 berbanding lurus dengan banyaknya produsen yang menciptakan produk untuk memenuhi kebutuhan bayi dan anak.

Namun banyaknya produk yang beredar tak serta merta menjamin kualitas produk. Dengan segmen yang tertuju pada generasi mendatang, sudah selayaknya produk diciptakan bertujuan untuk menciptakan generasi yang lebih baik.

Mugu, brand yang memiliki produk kombinasi dari desain yang sangat baik, bahan berkualitas tinggi, dan filosofi berkelanjutan, kini hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan anak Indonesia akan produk-produk berkualitas untuk menemani perjalanan tumbuh kembang anak dengan baik.

Untuk memperkenalkan produk-produknya ke masyarakat Indonesia, Mugu mengadakan acara “Joyful Picnic with MUGU My Hearts’ Mate” yang berlangsung pada Jumat (23/2) di Dion, Senayan Park, Jakarta.

“Mugu dikembangkan dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Mugu akan menemani anak belajar makan dan mendorong pengembangan imajinasi anak untuk mendukung tumbuh kembangnya agar berlangsung optimal lewat 6 IP Character yang disebut My Haerts Mate (Hiro, Elio, Alexa, Rose, Theo, dan Snowie) yang masing-masing memiliki sifat dan kepribadian berbeda,” ujar James Chou, CEO dan Co-Founder TNP Group, perusahaan retail perlengkapan ibu dan bayi yang memproduksi dan mendistribusikan produk Mugu di Indonesia.

Mugu, menurut Chou, ingin agar sesi makan dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak dan bisa dinikmati oleh anak dan orang tua.

Tak bisa dipungkiri bahwa sesi makan kadang bisa menjadi masalah karena anak menolak untuk makan atau melakukan gerakan tutup mulut.

Menurut penelitian Food Refusal by Infants and Young Children: Diagnosis and Treatment, sekitar 25 persen anak usia toddler menunjukkan penolakan makan yang diakibatkan berbagai faktor. Dikhawatirkan bahwa penolakan makan akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak.

Untuk itu, Mugu hadir di Indonesia dengan perlengkapan makan anak yang terdiri dari suction bowl, sendok dan garpu, training bottle, placemat, silicon bib, dan playmat yang bisa menjadi tempat anak bermain dan bereksplorasi.

Semua produk Muguu didesain di Australia dan ke depannya, akan ada banyak produk yang MUGU kembangkan untuk memenuhi kebutuhan anak.

Komitmen Mugu untuk memberi dukungan pada anak dalam masa tumbuh kembangnya juga tampak dari tiga value yang dianut.

“Sebagai sebut brand, MUGU mengusung tiga value, yang pertama adalah Caring yang menjadikan MUGU sebagai sahabat anak-anak lewat My Hearts’ Mate," ungkap Eva Argita, VP of Marketing TNP Group.

"Value kedua adalah Creativity yang tercermin dari produk-produk yang stylish dan dapat memicu imajinasi anak dalam bereksplorasi. Sedangkan value ketiga adalah Sustainability dengan menghadirkan produk-produk yang ramah anak dan lingkungan,” jelas Eva Argita.

Tumbuh Kembang Menurut Psikolog

Selain perkenalan resmi produk-produk Mugu, pada acara “Joyful Picnic with MUGU My Hearts’ Mate” juga berlangsung talkshow bersama psikolog Kanti Sekarputri Pernama, M.Psi. yang mengangkat tema Cara Mengembangkan Imajinasi Anak pada Masa Tumbuh Kembangnya.

Talkshow ini terkait dengan enam karakter dari My Hearts’ Mate yang dapat memicu imajinasi anak dan membantu anak memahami tentang nilai-nilai kehidupan yang baik. Keenam karakter tersebut adalah Hiro si buaya, Elio si gajah, Alexa si rubah, Rose si unicorn, Theo si singa, dan Snowie si beruang kutub.

“Enam karakter di My Hearts’ Mate pada dasarnya sangat dekat dengan kehidupan anak. Kehadiran mereka di produk-produk Mugu dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk menyiapkan dan mengenalkan makanan tertentu kepada anak, sehingga terbangun relasi dan persepsi yang positif dari anak terhadap kegiatan makan,” jelas Kanti.

Kolaborasi dengan Non Profit Organization

Sebagai bentuk kontribusi MUGU terhadap lingkungan, pada acara ini, Mugu juga mengumumkan kerjasama dengan Save The Children Indonesia, sebuah organisasi independen dan nirlaba yang fokus pada upaya pemenuhan hak-hak anak di Indonesia.

Bentuk kerjasama ini adalah pemberian donasi sejumlah Rp. 100 juta untuk mendukung pelaksanaan program Bestari (Building Resilient and Safe Future Generation) yang menyediakan air bersih dan sarana sanitasi yang layak di berbagai daerah di Indonesia.

Lewat kerja sama ini, Mugu ingin membantu menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak Indonesia untuk tumbuh, belajar, dan bermain.

"Pelanggan di Indonesia bisa mendapatkan produk Mugu melalui toko resmi di Pondok Indah Mall 2, Grand Indonesia, Kota Kasablanka, Aeon Mall BSD, dan Mall Kelapa Gading. Sedangkan secara daring, produk-produk MUGU bisa didapatkan di toko resmi Mugu: www.mooimom.id.," jelas Eva. (RO/OL-09)