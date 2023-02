Pengumpul Sampah Plastik pada FanRunThon Dapat Uang

SETIAP 21 Februari kita memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Dalam rangka mendukung HPSN, Sicepat Ekspres bekerja sama dengan Duitin Indonesia, platform digital untuk manajemen sampah, mengajak karyawan untuk ikut mengelola sampah selama event FunRunThon berlangsung pada Minggu (19/02). Melalui kolaborasi ini, sampah plastik yang dikumpulkan dapat diuangkan sebagai reward.

Pengelolaan sampah itu dimulai dengan pemilahan jenis sampah yang dapat didaur ulang, seperti jenis karton, kaca, dan plastik. Setelah dipilah, sampah diangkut untuk kemudian ditimbang. Hasilnya, pengumpul sampah mendapatkan reward berupa uang rupiah sesuai dengan berat sampah yang terkumpul.

Chief Executive Officer Sicepat Ekspres The Kim Hai mengatakan bahwa kolaborasi dengan Duitin untuk pengelolaan sampah merupakan realisasi komitmen perusahaan untuk mewujudkan green corporate. "Kami menyambut baik kerja sama dengan Duitin untuk pengelolaan sampah selama event FunRunThon. Kolaborasi ini sejalan dengan semangat transformasi Sicepat di usianya yang ke-9 tahun dengan tema Menuju Dunia Baru untuk menjadi perusahaan yang berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan," kata The Kim Hai dalam keterangan tertulis, Kamis (23/2). The Kim Hai juga mengungkapkan bahwa ke depan perusahaan akan memaksimalkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung upaya perusahaan merealisasikan komitmennya terhadap lingkungan.

Chief Operating Officer dan Founder Duitin Indonesia Adijoyo Prakoso mengatakan bahwa ia mengapresiasi Sicepat Ekspres yang menjalankan gerakan positif untuk peduli lingkungan, salah satunya melalui kerja sama dengan pihaknya untuk daur ulang sampah. "Melalui Duitin, sampah yang telah dikumpulkan dan dipilah selama acara FunRunThon akan didaur ulang, kemudian dibuat laporannya sehingga kita bisa tahu seberapa besar impact yang dihasilkan dari gerakan daur ulang ini," ungkap Adijoyo.

Ia juga menjelaskan bahwa dari hasil waste tracking yang dilakukan Duitin, jumlah sampah daur ulang yang telah dikumpulkan selama acara FunRunThon berlangsung mencapai 43 kg yang terdiri dari 7.000 botol plastik dan 300 lembar karton. Dari angka tersebut, dapat diuraikan bahwa Sicepat telah mencegah potensi emisi karbon sebesar 520 kg. (OL-14)