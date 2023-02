Teknologi Perawatan EMFACE Bantu Atasi Kerutan dan Kencangkan Kulit

SETIAP tahunnya, industri estetika secara Global diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Bahkan tingkat pertumbuhan per tahun (CAGR) dari industri ini diprediksi mengalami kenaikan 11% dari tahun 2022 ke 2027.

Di Asia Pasifik, pasar estetika medis akan meningkat dengan CAGR 6,42% pada negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan.

Bahkan, Korea Selatan masih menjadi negara dengan pertumbuhan estetika medis tercepat di Asia Pasifik dengan CAGR sebesar 13.3% di tahun 2020-2027 (sumber: Globaldata.com & Grandviewresearch.com).

Pertumbuhan industri estetika yang besar ini, juga turut andil dalam mempengaruhi perekonomian dari negara tersebut. Sementara Indonesia, juga akan mengalami peningkatan CAGR sebesar 6,5% hingga tahun 2025 (sumber: Statista.com).

Untuk mempersiapkan sekaligus menjawab tantangan tumbuhnya industri estetika tersebut, Miracle memperkenalkan MiracIe Ultimare.

Hal ini adalah sebagai bentuk upaya Miracle untuk membuat industri rstetika di Indonesia tidak kalah saing dengan pasar global.

Diperkenalkan sebagai sebuah World-Class Aesthetic Clinic Brand, Miracle Ultimate menawarkan pengalaman yang berbeda untuk tiap customer-nya dengan menghadirkan first class facility and service, juga advance technique and technology for aesthetic solution and total beauty transformation.

"Komitmen Miracle Ultimate adalah untuk terus menghadirkan teknologi terbaru bagi para customer-nya di tengah perkembangan technology aesthetic yang diprediksi akan melahirkan inovasi-inovasi besar ke depannya," kata dr. Lanny Juniarti, Presiden Direktur Miracle Clinic Group dalam keterangan, Kamis (23/2).

Baca juga: Brand Lokal Hadirkan Produk Skincare Sesuai Iklim dan Cuaca Indonesia



“Perkembangan teknologi aesthetic treatment saat ini juga semakin advance. Bahkan, kini muncul treatment yang dapat menjangkau hingga ke dalam otot wajah seseorang untuk memberikan efek lifting,”jelasnya.

“Toned muscle ini menjadi sangat penting untuk di-treatment karena saat proses aging terjadi, kemampuan otot sebagai support pada wajah menjadi berkurang karena mulai melemah dan kehilangan kelenturannya. Inilah yang membuat tampilan wajah seseorang menjadi dropatau yang biasa disebut Sagging Face,” kata dr. Lanny.

Treatment skin lifting pertama dan satu-satunya yang mentargetkan kulit dan otot (muscle) dihadirkan secara eksklusif dan untuk pertama kalinya di Indonesia oleh Miracle Ultimate.

"Treatment bernama EMFACE, adalah The Latest Breakthrough Technology for Face Lifting in the U.S. yang mampu memberikan pengalaman training tubuh layaknya di gym menjadi sebuah treatment aesthetic tanpa jarum, tanpa down-time, dan membutuhkan waktu hanya 20 Menit untuk tiap sesinya," tutur dr.Lanny.

Dengan EMFACE, kerutan pada kulit dapat berkurang hingga 37%, memberikan efek lifting (pengencangan) pada kulit hingga 23%, sekaligus memperbaiki toned muscle hingga 30%.

“Dengan konsep yang diusung Miracle Ultimate serta komitmen untuk selalu menghadirkan teknologi terbaru agar industri estetika terus berkembang dan menjadi industri yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia, Miracle Ultimate siap menjadi The Ultimate Destination for Aesthetic Journey,” tutup dr. Lanny. (RO/OL-09)