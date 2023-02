Binus University Hadirkan Informasi Program Pendidikan di IIETE 2023

DI era modern ini, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa persaingan dalam dunia kerja semakin ketat. Salah satu faktor yang membuat persaingan kerja semakin ketat adalah masih tingginya pengangguran di Indonesia.

Terlebih dalam tiga tahun terakhir ketika pandemi covid-19 melanda Indonesia, membuat angka pengangguran meningkat drastis. Pada Agustus 2022 lalu, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia masih mencapai 8,4 juta orang atau sekitar 5,86% dari total angkatan kerja nasional.

"Adanya isu resesi global pada 2023 sekarang ini juga membuat angka pengangguran di Indonesia semakin mengkhawatirkan," kata General Manager Corporate Marketing Communication Binus Group Haris Suhendra pada ajang Indonesia International Education & Training Expo (IIETE) 2023, di Jakarta Convention Center (JCC), baru-baru ini.

Mendasar dari fakta tersebut, pendidikan tinggi jadi salah satu modal sangat penting agar memiliki kemampuan untuk dapat berkarya dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

"Melalui jenjang pendidikan tinggi, akan memberikan peluang karier yang semakin luas, membuka wawasan dan pengetahuan serta dapat membuat pola pikir menjadi lebih dewasa," ujar Haris dalam keterangan pers, Rabu (22/2).

Terlebih saat ini jenjang pendidikan di atas sekolah menengah seperti kuliah jadi suatu hal dasar di mata masyarakat, karena banyak sekali lowongan pekerjaan yang menggunakan syarat standar minimal ijazah sarjana atau setidaknya diploma.

"Menjawab kebutuhan itu dan mendukung generasi muda di Indonesia untuk meraih goals masa depannya, Binus University membuka kesempatan bagi masyarakat Indonesia, terutama siswa sekolah menengah atas (SMA) untuk mendapatkan informasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di ajang IIETE 2023," jelas Haris.

IIETE 2023 merupakan pameran pendidikan yang diadakan pada 16–19 Februari 2023 di Hall B, Jakarta Convention Center (JCC).

Binus University yang menempati booth nomor 13A, menghadirkan informasi program jenjang pendidikan sarjana (S1) hingga doktoral (S3) yaitu Binus University, Binus Online Learning, Binus Graduate Program, Binus Business School, Binus International, Binus ASO School of Engineering, Doctor of Computer Science, dan Doctor of Research in Management.

Haris menjelaskan Binus University sebagai perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia yang selama 41 tahun berkarya menghasilkan lulusan dengan daya saing global dan jiwa entrepreneurship tinggi.

"Kualitas ini diperoleh melalui program (2+1)+1 yang merupakan 2 tahun kuliah di kampus kota asal, 1 tahun menjalani mobilitas multikampus dengan kuliah di kampus BINUS di kota lain, dan 1 tahun mengikuti salah satu dari 7 enrichment program," terang dia.

Program (2+1)+1 juga tidak hanya mencetak lulusan memiliki daya saing global dengan kemampuan soft-skills dan hard-skills yang tinggi, namun juga berkarakter dan berintegritas yang dapat memberdayakan masyarakat.

“Binus itu salah satu universitas yang fasilitasnya lengkap, dan semua jurusannya ada. Semua lulusan di sana bagus-bagus lah pokoknya," kata Fatir, salah satu pengunjung dari SMK 7 Jakarta, Rawamangun.

Selain informasi mengenai program-program di Binus University, Binus University menyediakan peluang bagi pengunjung mendapatkan beasiswa hingga 100%.

"Mari bergabung ke dalam komunitas Binusian untuk membina dan memberdayakan masyarakat," tutup Haris. (RO/OL-09)