Ajinomoto Sosialisasikan Pentingnya Sarapan Bergizi untuk Anak

PEKAN Sarapan Nasional yang diperingati setiap tahun pada 14 – 20 Februari selalu dijadikan sebagai momentum untuk mengedukasi tentang betapa pentingnya sarapan guna memulai aktivitas sehari-hari.

PT Ajinomoto Indonesia (Ajinomoto) sebagai perusahaan bumbu masak terkemuka yang memperhatikan isu kesehatan dan asupan gizi kali ini juga turut ambil bagian dalam mengedukasi pengurus maupun anak-anak Panti Asuhan Nuruz Zaroh dan Panti Suaka Kasih Bunda Jakarta tentang pentingnya asupan sarapan bergizi dalam momen Pekan Sarapan Nasional.

Dalam Pekan Sarapan Nasional tahun ini, Ajinomoto memberikan donasi sarapan berupa menu bergizi seimbang yang terdiri dari nasi, tumis ayam kecap Masako®, tumis sayur Aji-No-Moto®, buah, susu, dan produk Masako® 40g, untuk Panti Asuhan Nuruz Zaroh & Suaka Kasih Bunda, yang berlokasi di Jakarta & Tangerang.

Selain pemberian sarapan bergizi, bekerja sama dengan Nazhif Gifari, S.Gz, Msi Ajinomoto membagikan informasi mengenai pentingnya sarapan pagi kepada para pengurus panti.

Menurut Dosen Gizi di Universitas Esa Unggul, Nazhif Gifari, S.Gz, MSi, sarapan dinilai sangat penting untuk anak, karena sarapan pagi dapat membekali tubuh zat gizi yang diperlukan untuk bisa berpikir, belajar, dan melakukan aktivitas fisik secara optimal.

“Dalam memulai aktivitas kita sehari-hari kita harus membekali tubuh dengan zat gizi yang diperlukan seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, itulah kenapa sarapan sangat penting. Jika anak-anak kita ingin proses belajarnya penuh konsentrasi, di pagi hari harus selalu sarapan,” ucap Nazhif.

“Ada banyak sekali manfaat sarapan, diantaranya, mencegah dehidrasi setelah puasa sepanjang malam, menstabilkan glukosa darah, mencegah hipoglikemia, mencegah obesitas, meningkatkan fungsi kognitif, dan meningkatkan semangat belajar serta beraktivitas pada anak,” lanjutnya.

Menurut Nazhif, dalam menu sarapan juga penting untuk diperhatikan kandungan gizi yang seimbang.

Menu sarapan harus mengandung sumber energi dan serat yang cukup, serta penting juga untuk diperhatikan anjuran dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tentang pembatasan asupan gula, garam, lemak (GGL), agar terhindar dari masalah kesehatan seperti penyakit degeneratif.

Pada pemaparannya, Nazhif Gifari, S.Gz, M.Si juga membagikan tips sarapan sehat yang bisa dipraktekan sehari-hari yaknibuat menu sarapan praktis selama 1 minggu, siapkan bahan-bahan unutuk menu sarapan di malam hari, pastikan bahan makanan mengandung zat gizi seimbang, dan lakukan sarapan bersama-sama

Grant Senjaya, Head of Public Relation Department PT Ajinomoto Indonesia menjelaskan, “Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, angka stunting di Indonesia pada tahun 2021 silam tercatat sebesar 24,4%."

"Hingga saat ini - selain obesitas, stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan serius di Indonesia. Risiko stunting tersebut dapat dicegah, salah satunya lewat sarapan bergizi," jelasnya.

"Sarapan sangat penting untuk kesehatan tubuh, apalagi untuk anak-anak – sarapan sangat memengaruhi pola hidup dan tumbuh kembang mereka," ujar Grant.

"Sehubungan dengan hal tersebut dan sejalan dengan momentum Pekan Sarapan Nasional (PESAN) hari ini, kami mengadakan inisiatif ini untuk menggaungkan pentingnya sarapan pagi terutama untuk anak-anak melalui pembagian sarapan bergizi," katanya.

Selain itu, pemaparan mengenai pentingnya sarapan yang disampaikan Nazif Ghifari, S.Gz, M.Sc sebagai nutrisionis yang juga merupakan Dosen Program Studi Ilmu Gizi Universitas Esa Unggul.

"Program hari ini juga sebagai salah satu wujud komitmen kami sebagai Health Provider dalam membantu memperpanjang usia harapan hidup sehat 1 miliar orang,” terang Grant.

Menuju tahun 2030, Ajinomoto mempunyai dua tujuan besar, yang pertama meningkatkan kualitas dan harapan hidup sehat keluarga Indonesia dan yang kedua mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan.

Untuk merealiasikan komitmen tersebut Grup Ajinomoto Indonesia juga sedang meningkatkan literasi dan pengetahuan seluruh karyawannya untuk dijadikan sebagai sebagai Health Provider.

"Health Provider terdiri dari Health provider for Human Being dan Health provider for The Earth, karena Grup Ajinomoto Indonesia peduli terhadap perbaikan kesehatan seluruh masyarakat dan bumi (lingkungan)," tuturnya.

"Ajinomoto berharap inisiatif yang dilakukan di Pekan Sarapan Nasional 2023 ini dapat menginspirasi anak-anak Indonesia dan para orangtua agar sadar dan akan pentingnya sarapan sehat dan juga kebutuhan nutrisi yang tercukupi, sehingga anak dapat tumbuh sehat, bahagia sekaligus ikut mengurangi angka stunting," papar Grant. (RO/OL-09)