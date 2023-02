Anak-Anak Penyandang Disabilitas Nobar Kiko In the Deep Sea

Pada kesempatan Minggu (19/2) di Metropole XXI Jakarta ramai oleh anak-anak penyandang disabilitas dan yatim piatu. Mereka hadir dalam acara nobar film animasi Kiko In the Deep Sea.

Acara tersebut diselenggarakan MNC Peduli sekaligus sebagai rangkaian acara jelang penayangan film karya anak bangsa tersebut di bioskop yang dijadwalkan pada 23 Februari 2023.

Puluhan anak-anak penyandang disabilitas dan yatim piatu terlihat tersenyum usai menyaksikan film animasi produksi MNC Animation dan MNC Pictures tersebut. Mereka sangat terhibur dengan aksi Kiko dan teman-temannya dalam sebuah misi yang seru. "Acara ini sangat bermanfaat sekali karena film animasi Kiko penuh dengan materi-materi edukasi bermanfaat. Anak-anak berkebutuhan khusus dan yatim piatu bisa mendapatkan hiburan. Film animasi Kiko In the Deep Sea diharapkan berdampak baik bagi anak-anak karena sarat dengan edukasi," ujar Tengku Havid, head of CSR MNC Group kepada wartawan usai acara.

Karakter Kiko sudah dikenal melalui serialnya yang ditayangkan RCTI dan MNCTV. Bahkan serial Kiko sudah go internasional dengan ditayangkan di 64 negara dengan berbagai alih suara sejumlah bahasa.

Tentunya dalam versi layar lebar, film animasi Kiko In the Deep Sea akan menampilkan petualangan Kiko dan kawan-kawan yang lebih seru lagi. "Film animasi Kiko In the Deep Sea diharapkan juga mendorong anak-anak menjaga kelestarian lingkungan pada umumnya. Versi film memang berbeda dengan serialnya, jauh lebih panjang dengan tata suara yang berbeda. Saya berharap, penonton bisa merasakan pesannya," ujar Titan Hermawan, CEO MNC Pictures.

Dalam acara nobar film animasi Kiko In the Deep Sea itu, terlihat juga hadir Arbani Yasiz dan Anastasia Amalia sebagai pengisi suara. Mereka terlihat berbaur dengan anak-anak penyandang disabilitas dan yatim piatu, berbagi kebahagiaan bersama. (OL-12)