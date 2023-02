Jawhara Resmikan Lini Bisnis Baru dan Siap Sambut Ramadan

SALAH satu pionir brand lokal syari terkemuka di Indonesia yang didirikan sejak 2015, Jawhara Syari, merayakan 8 tahun perjalanannya melalui beberapa rangkaian.

Rangkaikan kegiatan seperti annual fashion show, coaching clinic, dan intimate press conference bersama dengan Jawhara Lovers dan rekan-rekan media, pada hari Minggu, 19 Februari 2023, bertempat di Artotel Suites Mangkuluhur - Jakarta.

Sesuai dengan tagline-nya yaitu ‘World Class Modest Syari’, Jawhara memiliki visi untuk menjadi trendsetter busana muslimah di dalam maupun luar negeri, dengan mengedepankan konsep utama yaitu modern, trendy, elegant, dan comfort.

Dalam pagelaran fashion show tersebut, Jawhara memamerkan koleksi terbaru dalam menyambut Hari Ramadhan yang terinspirasi dari keindahan dan kemegahan Istana Alhambra.

“Dengan menginjak usia baru, kami memperkuat komitmen kami untuk terus berinovasi dalam menciptakan modest fashion yang berkualitas. Special Raya Collection yang dari Jawhara ini mengedepankan desain unik dan detail yang cantik dengan tetap mengedepankan kenyamanan saat dikenakan di momen Ramadhan bersama keluarga," jelas Cynthia Mahendra selaku Desainer dan Founder Jawhara dalam keterangan pers, Minggu (20/2).

"Dengan tema Alhambra, kami menampilkan lebih dari 50 looks dari berbagai brand Jawhara, yakni Jawhara Syari, Jawhara Ready to Wear, Cynthia Mahendra Signature, dan Jyoti, yang dapat menjadi inspirasi OOTD bagi para Jawhara Lovers pada saat Ramadahan untuk tampil elegant, trendy, dan kompak atau sarimbit bersama keluarga” ungkap Cynthia.

Cynthia pun menambahkan, pada acara annual fashion show terdapat acara yang sangat spesial, dengan kehadiran exclusive show dari brand modest fashion terbaru dari Jawhara, yakni Najla Mahendra, untuk menjangkau lebih luas lagi para Jawhara Lovers yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Pada acara siang hari ini, untuk pertama kalinya kami menampilkan koleksi dari Najla Mahendra kepada para Jawhara Lovers," ujarnya.

"Brand terbaru dari Jawhara ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat, yang ingin mencari koleksi modest yang minimalist, cantik, dan elegant namun dengan harga yang lebih terjangkau dengan mempertahankan kualitas bahan dan design,” ujar Cynthia.

Tak hanya koleksi fashion terbaru, Jawhara juga turut memperluas jaringan bisnisnya dengan merambah bidang pariwisata dan kuliner, dengan meresmikan Jawhara Tour and Travel dan Jawhara Food and Beverages: Konotori Japanese Rice & Noodles melalui sesi potong pita.

Jawhara Tour and Travel hadir karena tingginya permintaan dari para Jawhara Lovers yang ingin beribadah maupun berlibur bersama dengan keluarga ataupun dengan keluarga Jawhara.

Sementara, terus meningkatnya penggemar kuliner di Indonesia melatarbelakangi hadirnya Jawhara Food and Beverages.

“Jawhara Tour and Travel menyediakan beberapa paket liburan dan umrah dengan harga, keamanan, kualitas dan kelas yang utama. Kami memberikan paket perjalanan yang lengkap dengan berbagai pilihan destinasi bagi Jawhara Lovers," ujar Ukie Jaya Mahendra selaku perwakilan dari Jawhara Tour and Travel dan Jawhara Food and Beverages.

"Sementara Jawhara Food and Beverages ini kami awali dengan mengembangkan makanan khas Jepang, Konotori Japanese Rice & Noodles, tetapi yang diadaptasi ke nilai-nilai lokal dengan kualitas dan cita rasa yang otentik,” jelas Ukie.

Tak ketinggalan dalam acara annual fashion show 8 tahun Jawhara berkarya, Jawhara pun menggandeng Artotel Suites Mangkuluhur - Jakarta, hotel bintang lima pertama dari Aratotel Group sebagai official venue.

Kedua pihak ini bekerja sama karena adanya nilai dan visi yang selaras, yakni bangga menunjukan kualitas dari brand Indonesia yang bisa bersaing memenuhi pasar nasional hingga global.

“Kami turut gembira bisa mendukung kesuksesan acara Jawhara. Semoga langkah ini bisa menginspirasi para pelaku industri modest fashion untuk semakin maju dan melebarkan sayap ke kancah global,” ujar General Manager Artotel Suites Mangkuluhur - Jakarta, Djulkarnain yang turut hadir dalam acara ini.

Melihat antusias yang besar dari para Jawhara Lovers dan sekaligus dalam rangka menyambut bulan Ramadhan, Djulkarnain menambahkan bahwa Aarotel Suites Mangkuluhur - Jakarta juga memberikan berbagai promo spesial untuk para tamunya.

Terutama para Jawhara Lovers agar bisa menikmati momen keluarga yang hangat yaitu promo kamar, “Shimmering Glimmering Iftar" untuk Artsy Room dengan harga spesial yang termasuk Kampoeng Ramadhan Iftar Buffet dan sarapan pagi.

Kemudian ada juga spesial promo buka puasa buffet di Kampoeng Ramadhan selama periode bulan Ramadan. (RO/OL-09)