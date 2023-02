Puan Bangga Saksikan Karya Anak Bangsa “Indonesia Now” di New York  

KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku bangga menyaksikan karya anak bangsa yang mendunia pada acara “Indonesia Now” di New York, Amerika Serikat (AS). “Indonesia Now” adalah bagian dari perhelatan New York Fashion Week (NYFW) 2023.

“Bangga! Di sela acara Sidang Parlemen PBB, saya menyempatkan hadir menyaksikan langsung karya anak bangsa yang mendunia di acara “Indonesia Now” sebagai bagian dari New York Fashion Week 2023,” kata Puan yang diunggah melalui akun media sosial, Twitter.

Hadir pada acara itu, Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk AS Rosan Perkasa Roeslani bersama Ibu Ayu Rosan.

Ketua parlemen perempuan pertama Indonesia itu mengatakan, panggung catwalk “Indonesia Now” menjadi kaya dengan ragam hias, corak, serta warna warni khas Nusantara berbalut busana karya perancang dari Button Scarves, Kami Idea, Ambyanggia Sari, Byayudya Handari BT Batik Trusmi, Zetaprive.id, Lenny Hartono, dan Nada Puspita.

“Selamat ya atas pergelaran yang memukau. Semoga makin banyak lahir perancang busana Indonesia yang mengharumkan nama bangsa di catwalk dunia,” kata Puan.

Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, gelaran New York Fashion Week (NYFW) 2023 diselenggarakan, pada 10-15 Februari 2023.

“Saya berkesempatan menyaksikan pentas Indonesia Now di salah satu panggung NYFW yang menampilkan produk fesyen Indonesia hasil karya perancang-perancang bertalenta dan membanggakan dari Indonesia,” kata Rosan.

Dikatakan, tampilnya karya kreatif fesyen Indonesia di ajang paling bergengsi itu berkat kolaborasi Kementerian Perdagangan RI, KBRI Washington D.C, dan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York.

“Saya mendukung fesyen sebagai bagian ekonomi kreatif untuk terus dipromosikan ke dunia mengingat potensinya yang sangat besar,” ujarnya.

Kementerian Perdagangan mencatat pada 2021 nilai ekspor pakaian (HS 61 dan 62) mencapai US$8,5 miliar. Pada periode Januari—November 2022, nilai ekspor produk tersebut mencapai US$8,8 miliar atau naik 16,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021.

Lima negara tujuan utama ekspor pakaian Indonesia terbesar tahun 2022, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Kanada, dan Korea Selatan. (RO/OL-7)