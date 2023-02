Alumni Resimen Mahasiswa Universitas Indonesia Gelar Seminar Nasional

Alumni Resimen Mahasiswa Universitas Indonesia (Iluni Menwa UI) menggelar seminar nasional bertajuk "Mengakselerasi Perubahan Melalui Inovasi dan Teknologi Menuju Indonesia Masa Depan”. Seminar ini digelar di Rumah Perubahan Rhenald Kasali, Jatiwarna, Bekasi

Dalam seminar kali ini hadir beberapa pembicara yakni pakar marketing sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Rhenald Kasali, Ph.D, dan Ir. I Made Dana M. Tangkas, MSi., IPU, AEAN Eng., yang merupakan Director di PT IBIMA, President of IOI, dan Chief of Permanent Committee at Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Ka\din).

Ketua Umum Iluni UI Kasmen berharap seminar ini tidak hanya terhenti sampai di sini, namun akan disusun semacam rekomendasi.

"Rekomendasi yang nantinya akan bermanfaat untuk kemajuan semua dan juga seminar-seminar semacam ini juga akan berlanjut terus oleh dari kita alumni resimen mahasiswa nantinya," jelas Kasmen/.

"Dengan adanya seminar kali ini diharapkan Iluni Menwa UI bisa memberikan gagasan inovatif dan kreatifitas di tengah kondisi ketidakpastian global/ dan perlu keberanian untuk bisa ikut berperan di kancah nasional maupun internasional," jelasnya. (RO/OL-09)