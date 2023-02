Menginap Ala Rock Star, Ini Fasilitas Menarik di Hard Rock Hotel Bali

HARD Rock Hotel Bali yang merupakan Hotel Hard Rock pertama di Asia dengan konsep musik dan ramah keluarga. Sebagai akomodoasi dengan hiburan terkemuka juga memiliki banyak fasilitas dan kegiatan-kegiatan menarik, tidak hanya untuk orang dewasa tetapi juga untuk anak-anak dan remaja.

Memiliki 418 kamar deluxe dan suite, Hard Rock Hotel Bali menawarkan pengalaman menginap ala Rock Star. Terdapat 2 tipe kamar unik yang menjadi favorite pengunjung; kamar Loft dan kamar Roxity Family Suite.

Kamar loft yang memiliki 3 queen bed, di lantai satu dan 1 queen bed lainnya yang terletak pada lantai atas, cocok untuk para keluarga yang berlibur bersama remaja atau kerabat lainnya. Sedangkan kamar Roxity Family Suite memiliki 1 master bedroom dan 1 bunkbed yang sesuai untuk anak-anak usia dibawah 12 tahun yang sudah termasuk akses gratis ke Roxity Kids Club selama menginap.

Selain kenyamanan kamar, setiap tamu akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas dan kegiatan yang menyenangkan seperti Cabana dimana para orang tua dapat bersantai ataupun memanjakan diri di Rock Spa, sedangkan anak-anak dapat bermain di Roxity Kids Club, sebuah fasilitas bermain anak untuk usia 4 hingga 12 tahun, menghabiskan waktu di pantai pasir buatan bernama Sand Island atau bermain air di Kids Waterpark. Sementara para remaja dapat bersantai di TABU Teens Club untuk bermain biliar, Xbox, PlayStation 4.

Bagi tamu yang ingin menyalurkan bakat menyanyinya, Hard Rock Hotel Bali memiliki fasilitas seperti Boombox Recording Studio dimana para tamu dapat berkaraoke dan merekam suaranya. Serta program The Sound Of Your Stay-Picks, dimana tamu dapat melakukan jamming session di kamar.

Setiap tamu dapat merasakan pengalaman makan berbeda dengan berbagai pilihan restoran yang tersedia di Hard Rock Hotel Bali. Di mulai dari Starz Diner, restoran sepanjang hari yang terletak di lantai 3 dan menyediakan berbagai variasi sarapan, menu ala carte khas Asia dan buffet internasional dengan menu tematik berbeda dari berbagai negara setiap malamnya.

Melangkah dari lantai 3 menuju kolam renang, Anda dapat mencoba pilihan hidangan seperti pasta, pizza, burer dan menu “Our Famous Satay Plank” serta santapan lezat lainnya beserta aneka koktail menyegarkan di Splash Bistro untuk menemani kegiatan seru yang telah disiapkan tim Hard Rock Hotel Bali seperti, Tug War, Pillow Battles, Walk on the Water, Foam Party, Movie Night dan masih banyak lagi.

Untuk informasi ketersediaan ataupun pemesanan kamar, silakan kunjungi website hardrockhotels.com/bali atau hubungi 0361 761869.