Koleksi Perhiasan Berlian Bertema 'Mickey & Minne Mouse' Sambut Hari Valentine

Pada hari Selasa yang bertepatan dengan tanggal 14 Februari ini, Passion Jewelry dan Diamond & Co. meluncurkan dua koleksi perhiasan berlian baru yang terinspirasi oleh karakter Disney yaitu Mickey Mouse dan Minnie Mouse.

Untuk merayakan ulang tahun ke-100 The Walt Disney Company di tahun 2023, koleksinya diberi nama "The Key to Happiness" dan "Love is in the Air".

“Mickey dan Minnie adalah kekasih sejati dan di atas segalanya, mereka adalah sahabat kita seumur hidup! Mereka mengingatkan kita untuk memiliki pandangan hidup yang optimis, dan bagaimana imajinasi kita dapat mencerahkan dunia," kata Airyn Tanu, COO Passion Jewelry dalam keterangan pers, Selasa (14/2).

"Banyak orang Indonesia tumbuh dengan cerita-cerita dari Disney, dan masih menyimpannya di hati kita hingga hari ini. Terinspirasi oleh nostalgia ini, kami menganyam desain baru yang tentunya fashion-forward dalam dua koleksi baru ini, agar pembeli dan penggemar Disney kami dapat terhubung dengan karakter favorit mereka,” jelasnya.

Menggunakan simbol “kunci”, Passion Jewelry menggunakan campuran berlian dan batu permata pilihan untuk menghadirkan kilauan yang berlimpah dalam koleksi berlian berbentuk kunci ini.

Baca juga: Passion Jewelry Hasil Kolaborasi dengan Nia Ramadhani Bakrie

"Dengan motif yang terinspirasi dari siluet Mickey Mouse dan Minnie Mouse, koleksi perhiasan berlian ini bertujuan untuk membangkitkan kenangan indah dari orang-orang tersayang, dan berupaya menjadi koleksi untuk diwariskan ke generasi berikutnya," jelas Airyn.

“Kami berharap dapat mendorong cinta diri sebagai bagian dari perjalanan seseorang untuk mencari kebahagiaan. Hal-hal besar dalam hidup datang kepada Anda, dari Anda, dan melalui Anda,” kata Airyn.

“Di Passion, kami percaya bahwa ada tujuh kunci untuk membuat Anda berdebar dan tersenyum," katanya.

Passion diuraikan menjadi P = Presents, A = Amour, S = Something Wonderful, S = Sensational, I = Imagination, O = Originality, dan N = Never ending story.

Terinspirasi oleh sepasang kekasih Mickey Mouse dan Minnie Mouse, Diamond & Co. telah mengkurasi berbagai koleksi perhiasan berlian di mana setiap bagiannya begitu istimewa, unik dan menawan. Setiap item dibuat dengan berlian dengan kilau pilihan dan batu permata yang melengkapi look Anda.

“Kami menyukai bagaimana Mickey dan Minnie yakin dan percaya diri dengan kemampuan serta saling mendukung aspirasi satu sama lain. Sebagai penggemar Disney dari kecil hingga dewasa ini, kami masih terhubung kuat dengan karakter-karakter Disney," kata Esther selaku Brand Manager Diamond & Co.

"Misalnya, Minnie modern dan mandiri, lengkap dengan keanggunan dan pesona femininnya. Dia tidak takut untuk memamerkan selera gayanya yang unik yang pasti bisa kita kaitkan!," ucapnya.

"Kami berharap untuk menggambarkan cinta layaknya suatu pesta , yang senantiasa dirayakan sepanjang waktu. Di Hari Valentine ini, saat Cinta benar-benar mengudara,” tutur Esther. (RO/OL-09)