Gairah American Grill Manjakan Pengunjung Pasca-Pandemi

MASA pandemi covid 19 amat berdampak di berbagai sektor publik, termasuk bidang usaha kuliner, kafe dan restoran. Seiring masa endemi dan dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh pemerintah, usaha kuliner kini telah menggeliat dan bangkit.

Termasuk restoran American Grill, yang berlokasi di Jl Tanjung Karang, Jakarta Pusat, perlahan aktif kembali dan produktif melayani para pelanggannya.

"Selama masa pandemi memang terasa sekali karyawan kami kurang produktif, sehingga suasana sepi pelanggan itu kami gunakan untuk merenovasi dua restoran, yaitu American Grill dan Kin No Taki di lantai bawahnya," kata CEO American Grill, Arifin Siman, di sela-sela acara perayaan ulang tahun pengusaha restoran Akbar Achiyat di American Grill, belum lama ini

"Kami sangat senang bahwa kini kegiatan resto mulai aktif kembali, melalui berbagai acara seperti perayaan ulang tahun dan lain lain, karyawan dan restoran kami bangkit kembali melayani para pelanggan," sambung Arifin.

Dalam penjelasannya, Akbar, yang juga pengusaha empat kuliner fine dining, di antaranya Restorante Misticanza yang berlokasi di Lobby Sahid Residence, sengaja menggelar acara yang dihadiri lebih dari 70 orang ini.

Ia ingin memberi dukungan sesama pengusaha kuliner. Pasalnya, sejak Januari 2022, seiring dengan kembalinya para ekspatriat Jepang yang merupakan 80% pelanggan tetapnya, Misticanza dan tiga resto lainnya benar-benar sudah pulih cash and flow-nya.

Arifin, sebagai salah satu owner atau pendiri American Grill, menjelaskan bahwa usaha kulinernya yang berdiri pada 1992 di Puri Mall, Jakarta Barat, berkembang sangat pesat. Sedangkan American Grill di Tanjung Karang, Jakarta Pusat, yang berdiri 1997, pernah memiliki empat cabang besar termasuk di Jalan Sabang dan Jalan Tomang.

"Ya, saya salah satu CEO American Grill yang berdiri 1992 dan di sini 1997," ungkap Arifin.



Terkait perayaan ulang tahun Akbar yang juga rekan akrabnya, Arifin mengaku senang dan surprise karena restorannya menjadi ramai dan meriah. Dia juga gembira karena para kerabat dan sahabat Akbar yang hadir para alumni FISIP UI, Fakultas Sastra UI, dan Fakultas Hukum UI menikmati hidangan dan musik yang disuguhkan American Grill.

Di antaranya hadir artis terkenal Ira Wibowo serta artis penyanyi kondang Ita Purnamasari yang menghibur tamu undangan, bersama penyanyi lain Viola Harahap serta sejumlah Youtuber.

"Saya surprise di acara ulang tahun Pak Akbar atas kehadiran tamu undangan dan artis terkenal di restoran kami. Sehingga kami dapat tamu yang banyak dan menikmati menu yang kami sajikan," tukasnya.

Menurutnya, ia menyiapkan 40 jenis menu sajian American Grill seperti sop, salad, nasi goreng, kentang goreng, dan lain-lain. Dari 40 menu, ada 12 pilihan menu utama, antara lain steak, chicken, dan sea food yang mengundang selera para pengunjung.

Menyinggung layanan online yang sedang marak, Arifin menjelaskan American Grill belum melayani penjualan secara online. "Kita jual experience, pengalaman menikmati makanan, nikmati hidup," selorohnya.

Menurutnya, pelayanan online akan mengurangi taste atau cita rasa racikan menu yang disiapkan. Ia mencontohkan jika secara online, menu makanan yang dipesan pelanggan akan dikemas dan dibungkus terlebih dahulu dalam bentuk paket untuk dikirim.

"Nah dengan kemasan itu maka berdampak pada menunya, ada yang menjadi dingin yang seharusnya disajikan panas. Menu yang seharusnya garing juga menjadi layu, sehingga makanannya kurang dapat dinikmati ketimbang menikmatinya secara langsung di restoran," tukas Arifin yang jebolan kampus di negeri kanguru, Australia.

Ketika ditanya mengenai pendapat tentang menu-menu yang disediakan, ia menjelaskan "American Grill yang dulunya terkenal sebagai Sizzler enggak usah diragukan lagi kualitasnya, apalagi dengan buffet/all you can eat dari mulai empat macam sup, salad, dessert, sampai es krim, kalau di-rating 1-10, bisalah dapat 9," tukas Arifin.

Acara semakin seru saat Guru Besar FISIP UI Prof Dr Fredy Tobing ikut menyumbang lagu 'My Way' diiringi musik kibor yang dimainkan langsung oleh Akbar yang juga alumnus Hubungan Internasional FISIP UI. (OL-16)