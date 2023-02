Seberapa Besar Pengaruh Self Love dalam Sebuah Hubungan? Yuk Ngobrol Langsung dengan Ahlinya

KEMAMPUAN menyayangi dan mengenali diri sendiri atau self love akan membantu seseorang menemukan pasangan yang tepat untuk hidupnya. Dengan mengenali diri sendiri, setiap orang akan lebih mudah untuk mengetahui apa yang ia butuhkan dari kehadiran seorang pasangan.

"Self love dengan mengetahui diri kita itu siapa, kenal diri dahulu dengan baik, self awareness yang tinggi dengan diri kita maka kita akan tahu apa yang kita butuhkan dari pasangan," ungkap Certified Matchmaker Zola Yoana saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (11/2).

Ketidakmampuan diri sendiri untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran pasangan akan membuat hubungan relationship menjadi tidak sehat. Komunikasi keduanya tidak bisa berjalan baik karena seseorang tidak mengerti sebetulnya apa yang ia inginkan dari sebuah hubungan.

"Karena kalau kita tidak mengenal diri kita, kita sebenarnya tidak tahu personality yang kita suka dari kita apa, kalau belum selesai dengan diri sendiri bagaimana mau cari pasangan dan lihat orang lain," ujarnya.

Self love tidak serta merta membuat seseorang berubah menjadi egois. Zola menjelaskan, terkadang kehadiran orang lain yang tepat akan membantu seseorang untuk lebih bisa mengenal dirinya dengan lebih baik. Interaksi yang tercipta dengan orang lain membuat seseorang bisa belajar tentang dirinya sendiri.

"Kadang-kadang ketika kita bertemu dengan orang yang tepat orang tersebut akan membantu kita untuk menyayangi diri kita sendiri. Dengan kita berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain, kita bisa belajar tentang diri kita," ujarnya.

Selain pentingnya mengenali diri sendiri, Zola juga menjelaskan self love akan membantu seseorang untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri ketika mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan percintaan. Kegagalan dalam hubungan percintaan adalah sebuah hal yang wajar dan kerap dialami oleh mayoritas orang.

"Jangan melihat itu sebagai suatu kegagalan. Namun, pelajaran apa yang didapat ketika bertemu dengan sebuah hubungan. Karena semua hubungan selalu memiliki pelajaran yang bisa di ambil," jelas Zola lebih lanjut.

Zola menjelaskan, menyatukan dua kepribadian yang berbeda dalam sebuah hubungan percintaan bukalah sesuatu yang mudah. Apalagi ketika seseorang belum tahu bagaimana caranya mencocokan diri satu sama lain. karena pada dasarnya tidak ada pasangan yang cocok kecuali keduanya berusahan untuk saling mencocokan diri.

"Jadinya kan lebih kenal diri kita lagi, dengan si a ga cocok, berarti harus cari orang yang lain. Jangan melihat kegagalan dari 1 sudut pandang saja. Jangan menyalahkan diri sendiri ketika mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan," ujarnya.

Zola menjelaskan setiap hubungan percintaan memiliki pelajaran yang bisa diambil. Dengan self love, seseorang akan memiliki standar dalam dirinya untuk memulai ataupun menjalani hubungan percintaan. Self love akan membantu seseorang untuk mengetahui mana yang layak dalam hidupnya.

"Kalau kita ingin memiliki healthy relationship maka kita perlu membuat relationship yang sehat dengan diri kita juga," ujarnya.

Berkaitan dengan itu, Zola akan menjelaskan pentingnya self love dalam hubungan percintaan secara langsung dalam acara Single Night Out yang berlangsung di Canna Bali Beach Club pada 17 Februari mendatang. Talk show bersama Zola merupakan salah satu rangkaian kegiatan "#SelfLove Celebration Campaign" yang berlangsung di Canna Bali.

"Di situ juga nanti aku kasih tahu tips trik para single menemukan seseorang yang tepat caranya bagaimana. Untuk mereka yang sudah in relationship, membina relationship yang sehat itu seperti apa. Seberapa besar pengaruh self love dalam hubungan percintaan. Ada sesi QNA juga, teman-teman bisa gunakan kesempatan itu," ungkapnya.

#SelLove Celebration Campaign merupakan salah satu inisiatif Canna Bali merayakan hari kasih sayang Valentine yang diperingati seluruh dunia tiap 14 Februari. Beragam kegiatan mennarik terkait self love diadakan di Canna Bali. Seperti talk show Single Night Out bersama certified matchmaker Zola Yoana, kelas yoga bersama Hendri Take hingga meditasi dengan Self Love & Communication Expert Cindy Gozali.

Canna Bali adalah beach club anyar yang berlokasi di kawasan Nusa Dua, Bali. Desain bangunan beach club langsung menghadap ke arah pantai dan laut lepas dengan pasir putih yang lembut. Siapa pun yang berkunjung akan dimanjakan oleh keindahan pantai sekitar dari beach club berkelas tersebut. Secara tidak langsung, momen tersebut dapat dijadikan wujud self love. (RO/OL-7)