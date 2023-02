HUT ke-8 Kasoem CTEC Indonesia, Roadshow ke SLB dan Luncurkan Prosesor Suara Nucleus 7s

KASOEM Hearing Center merayakan 8th anniversary Cochlear Training Experience Center (CTEC) Indonesia di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu, 11 Februari 2023. Bertema "to Beyond and Infinity".

Event ini digelar bersamaan dengan peluncuran Prosesor Suara Nucleus 7s dan workshop "Mengatasi Masalah Gangguan Sensori Integrasi pada Anak Gangguan Dengar" oleh Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitas serta Ahli Ilmu Faal Olahraga Klinis, Theresia Diah Arini (SpKFR, AIFO-K).

Deputy Chief Executive Officer (CEO) Kasoem Group Trista Mutia Kasoem mengatakan, anniversary kali ini sengaja dibuat padat. Karena, selama dua tahun terakhir semua event tertahan akibat pandemi Covid-19. Jadi, 2023 ini menjadi moment reuni bagi Kasoem Family yang selama ini tak dapat bertemu dan berkumpul.

"Hari ini saya bahagia. Akhirnya, Kasoem Family dapat kembali berkumpul, saling melepas rindu dalam 8th anniversary CTEC Indonesia," ucap Trista, dalam keterangannya, Minggu (12/2)

Ia bersyukur Kasoem CTEC bertahan sebagai pusat pelayanan audiologi dan rehabilitasi bertaraf international satu-satunya di Indonesia. Apalagi, selama ini tim Auditory Verbal Therapy (AVT) tak lelah untuk mengajak ayah dan bunda untuk sama-sama mendampingi setiap langkah kaki kecil anak-anak dengan gangguan pendengaran belajar.

Belajar untuk mendengar suara, belajar memahami ucapan sampai akhirnya, bersosialisasi dengan teman sebayanya yang memiliki pendengaran normal.

"Angka 8 infinity, terbentuk dari garis yang tak terputus dan tak berujung. 8 anniversary Kasoem CTEC ini menjadi moment untuk kami, memberikan support kepada anak-anak Kasoem Family untuk kelak meraih mimpi tanpa batas. Menuju tak terbatas, dan melampauinya, to infinity and beyond!," jelas Trista.

Sebelum menggelar acara inti 8th anniversary CTEC Indonesia, Kasoem Hearing sudah melakukan mini road show ke Sekolah Luar Biasa Negeri (SLB) 01 Jakarta dan SLB Sana Dharma Jakarta.

Dipimpin tim AVT Kasoem Hearing Center terselenggara mini seminar terkait edukasi pentingnya alat bantu dengar, perawatan alat bantu dengar, dan pentingnya habilitasi bagi anak gangguan dengar yang sudah menggunakan ABD.

"Dengan harapan tergugah kesadaran bahwa ABD adalah penunjang anak dengar gangguan dengar dan seusai pemakaian perlu habilitasi untuk memaksimalkan pendengarannya," tutur dia.

Tak ada istilah tuli. Karena kemajuan teknologi, orang dengan gangguan pendengaran kemungkinan mendengar lebih baik. Caranya menggunakan alat bantu dengar konduksi udara, alat bantu dengar hantaran tulang atau bone-anchored hearing aid (baha) sampai cochlear implant.

Jika digunakan sejak dini, anak-anak tak akan tertinggal dari teman sebayanya. Karena, abd, baha atau cochlear implant dapat membantu anak-anak mendapatkan akses suara yang penting untuk perkembangan mendengar dan berbicara.

Seperti yang diyakini, perkembangan mendengar dan berbicara merupakan fondasi berbahasa di kemudian hari. Maka dari itu, Cochlear, memperkenalkan teknologi teranyar Prosesor Suara Nucleus 7 S atau N7S.

Dirancang untuk meniru fungsi telinga bagian dalam (atau koklea), prosesor suara implan koklea ini membawa teknologi teranyar di kelasnya. Dari segi tampilan, ia tampak lebih kecil dan ringkas dengan bobot lebih ringan. Untuk menyesuaikan dengan gaya masing-masing individu, N7S tersedia dalam tiga warna, yaitu black, brown, dan sand.

Sementara itu, dari sisi teknologi, Nucleus 7s menyematkan kinerja pendengaran inti dan SCAN automation serta dual microphones with zoom. Teknologi tersebut membantu menyaring kebisingan latar belakang dan peningkatan signifikan dalam pemahaman ucapan dengan berfokus pada apa yang ada di depan mereka.

Sedangkan soal koneksi, Prosesor Suara Nucleus 7s dapat terhubung dengan perangkat Android yang kompatibel untuk memudahkan streaming audio langsung. Sesuaikan penggunaan N7s di lingkungan yang berbeda, pantau status baterai, dan menemukan prosesor suara yang terlupa dengan Nucleus Smart App.

Kecil, bertenaga, dan efisien, NEO-XS Chip pada N7s menawarkan peningkatan baterai hidup dari generasi sebelumnya, sampai 40 jam. Tak hanya itu, N7s sudah mengadopsi fitur yang tahan terhadap cipratan air dan debu. (RO/OL-7)