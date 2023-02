ASFA Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Turki dan Suriah

KETUA ASFA Foundation Komjen Pol (Purn) Dr. Syafruddin Kambo memimpin delegasi perjalanan ke Istanbul Turki dalam rangka menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi, 10/2. Perjalanan didampingi oleh Wakil Ketua Lazis Assalam Fil Alamin (ASFA) KH. Anizar Masyhadi, Bendahara Pangeran Arsyad dan Pengurus Prof. Dr. Zakir Sabara, Pimpinan Media Herald Achi Rasyid dan rombongan lainnya.

ASFA membantu korban gemba di Turki 50.000 USD dan di Suriah 50.000 USD.

Bantuan korban gempa di Turki disalurkan secara langsung oleh Wakil Ketua Lazis ASFA KH. Anizar Masyhadi dan Bendahara Pangeran Arsyad di KJRI Istanbul melalui lembaga resmi dan kredibel di Turki; Bulan Sabit Merah Turki/Turk Kizilay.

Sementara bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Suriah, telah disalurkan secara langsung oleh Sekretaris Lazis ASFA M. Adil Triansyah, Pengurus Buyung Wijaya dan Ditektur Kantor Maulana Darsono melalui Dubes Suriah di Jakarta HE. Abdul Munim Anan pada 9/2.

Bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Turki dikoordinir oleh KJRI Istanbul, dihadiri oleh Konjen RI di Istanbul HE. Imam Asy'ari, Duta Besar Turki untuk Indonesia yang akan datang HE. Prof. Dr. Taleb Kucukan, Mr. Kadem EKSI President of Kizilay Istanbul dan jajarannya. Elemen masyarakat di Turki; PPI, Masyarakat Muslim Indonesia, PCIM, PCINU, Dharma Wanita dan lainnya juga ikut berpartisipasi dalam donasi bantuan untuk korban gempa bumi.

Menurut Konjen, hubungan Indonesia dengan Turki sangatlah erat, Turki adalah bangsa yang membantu Indonesia saat gempa bumi tahun 2004 di Aceh dan bencana-bencana lainnya.

Konjen menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia pada tanggal 12 Februari akan mengirimkan bantuan yang diangkut dengan 2 pesawat terbang dari Jakarta ke Adana, bantuan berupa alat-alat kebutuhan pokok, medis, makanan, tenda dan juga tenaga medis.

Duta Besar Turki untuk Indonesia yang akan bertugas dan datang pada bulan Maret di Jakarta menyampaikan ungkapan terima kasih dan apresiasi kepada KJRI Istanbul, Lazis Assalam Fil Alamin dan masyarakat Indonesia yang telah membantu rakyat Turki yang sedang terkena musibah.

Ketua ASFA Foundation Haji Syafruddin menyampaikan rasa duka dan bela sungkawa serta kepedulian yang mendalam atas terjadinya bencana gempa bumi yang terjadi di Turki dan Suriah yang memakan korban lebih dari 23 ribu orang tewas.

Haji Syafruddin menyeru kepada seluruh umat manusia di dunia dan lembaga lembaga foundation/lembaga zakat di Indonesia untuk ikut berkontribusi membantu.

Bantuan dari masyarakat Indonesia dapat disalurkan langsung kepada Bulan Sabit Merah Turki/Turk Kizilay atau terhubung kepada KJRI Istanbul melalui Pejabat Pensosbud Elizabeth Diana Dewi +905050780689 (Haqi).

Haji Syafruddin yang juga Waketum DMI mengutip sebuah hadits Rosulullah yang diriwayatkan oleh Muslim:

وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Allah senantiasa akan menolong hambanya, selama hamba tersebut menolong orang lain" dan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانُ، اِرْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

“Para pengasih dan penyayang akan dikasihi dan di sayang oleh Ar-Rahmaan (Allah), sayangilah yang ada di bumi niscaya kalian akan disayangi oleh Dzat yang ada di langit (Allah).”

Kiai Anizar yang juga merupakan Wasekjen DMI menyeru kepada seluruh masjid-masjid dan pesantren untuk melaksanakan sholat ghoib dan doa bagi korban yang wafat dikarenakan gempa bumi.

Selain itu, ASFA Foundation juga ikut menyalurkan bantuan secara langsung ke lokasi bencana gempa bumi di Turki melalui BKPRMI. (RO/OL-6)